Le nouveau Skoda Epiq c'est le parfait petit SUV, à un détail près

EN BREF SUV urbain électrique A partir de 26 470€ av. bonus 32 050€ avec grosses batteries Jusqu'à 441 km d'autonomie WLTP 10-80% de charge en 24 min Jusqu'à 4 500€ de remise

La première vague des voitures électriques de nouvelle génération du groupe Volkswagen remonte à la dernière décennie : Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.Buzz, Skoda Enyaq, Elroq, Peaq, Cupra Born, Tavascan, tous ces modèles basés sur la plateforme MEB ayant connu un démarrage commercial difficile en Europe avant de se rattraper (souvent grâce à de généreuses remises en concessions). La seconde vague aboutit cette année aux modèles de la famille « MEB+ », nouvelle variante de l’architecture 100% électrique de Volkswagen conçue pour les véhicules à plus petit format, elle doit permettre au géant allemand de rattraper le groupe Renault sur ces créneaux dont la R5 réalise de très beaux résultats sur le Vieux Continent.

Comme la Volkswagen ID.Polo et la Cupra Raval, ce nouveau Skoda Epiq repose sur une base mécanique, électrique et structurelle conçue pour les modèles citadins à traction plutôt que les compacts et les familiaux à propulsion. Cousin tchèque du Volkswagen ID.Cross, il se positionne chez les SUV électriques du « segment B » (Renault 4, Ford Puma Gen-E, Peugeot E-2008, Jeep Avenger, Citroen ë-C3 Aircross, BYD Atto2 DM-i, Leapmotor B03X…) et mesure 4,17 mètres de long à comparer aux 4,14 mètres d’une Renault 4 (l’un des plus petits) ou aux 4,3 mètres d’un Peugeot E-2008 (l’un des plus gros).

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Royal à l’intérieur

Je vous laisse nous dire ce que vous pensez du design extérieur de l’Epiq, reprenant les codes du « Modern Solid » que mon téléphone avait changé en « Modern Talking » dans sa correction automatique lors de la prise de note (aucun lien). A l’intérieur, en tout cas, L’Epiq fait honneur à son nom. Dans sa finition haut de gamme « Clever », il offre un habitacle dont les finitions supporteraient la comparaison avec les modèles urbains de BYD (au moins dans ce niveau de gamme élevé). On remarque bien un tunnel de servitude un peu branlant lorsque le genou du conducteur ou du passager vient taper dessus et du plastique dur abondant sur les contre-portes (surtout à l’arrière). Mais l’ensemble a vraiment fière allure, surtout avec les habillages clairs de notre modèle d’essai (option à 210€). Il faut se contenter d'un tout petit combiné d'instrumentation (écran de 5,3 pouces) mais il permet de lire correctement les informations importantes. La grande tablette tactile centrale, de 13,1 pouces quelle que soit la finition choisie, bénéficie d'une réactivité excellente et d'une ergonomie bien pensée. Elle fonctionne avec un logiciel Android Automotive.

Surtout, l’habitabilité se situe vraiment à la pointe de la catégorie : outre des places arrière impériales pour un si petit SUV (même la position des pieds ne paraît pas trop haute malgré la présence des batteries sous le plancher), l’Epiq possède un coffre de 475 litres (dont 25 litres sous le plancher). Aucun rival ne fait aussi bien et ce crossover « urbain » pourra vraiment jouer les véhicules familiaux grâce à cet intérieur vraiment généreux en espace.