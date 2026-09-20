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Skoda Epiq

Essai

Le nouveau Skoda Epiq c'est le parfait petit SUV, à un détail près

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

6  

5. Notre note du Skoda Epiq face à la concurrence

 

Image : Morgan Mathurin.
Image : Morgan Mathurin.

Le Skoda Epiq (à partir de 116 chevaux et 26 470€) s'évalue dans la catégorie des SUV urbains électriques qui compte :

-Le Renault 4 (à partir de 120 chevaux et 29 990€).

-Le Peugeot E-2008 (156 chevaux et 38 500€).

-Le Kia EV2 (à partir de 147 chevaux et 26 670€).

-Le Jeep Avenger (156 chevaux et 35 990€).

-Le Ford Puma Gen-E (168 chevaux et 34 490€).

-Le BYD Atto2 (204 chevaux et 35 990€).

-Le Leapmotor B03X (à partir de 177 chevaux et 23 400€).

Skoda Epiq 55
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
 
Rapport prix/équipements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 14,2 /20
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