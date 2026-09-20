Le Skoda Epiq (à partir de 116 chevaux et 26 470€) s'évalue dans la catégorie des SUV urbains électriques qui compte :

-Le Renault 4 (à partir de 120 chevaux et 29 990€).

-Le Peugeot E-2008 (156 chevaux et 38 500€).

-Le Kia EV2 (à partir de 147 chevaux et 26 670€).

-Le Jeep Avenger (156 chevaux et 35 990€).

-Le Ford Puma Gen-E (168 chevaux et 34 490€).

-Le BYD Atto2 (204 chevaux et 35 990€).

-Le Leapmotor B03X (à partir de 177 chevaux et 23 400€).