5. Notre note du Skoda Epiq face à la concurrence
Le Skoda Epiq (à partir de 116 chevaux et 26 470€) s'évalue dans la catégorie des SUV urbains électriques qui compte :
-Le Renault 4 (à partir de 120 chevaux et 29 990€).
-Le Peugeot E-2008 (156 chevaux et 38 500€).
-Le Kia EV2 (à partir de 147 chevaux et 26 670€).
-Le Jeep Avenger (156 chevaux et 35 990€).
-Le Ford Puma Gen-E (168 chevaux et 34 490€).
-Le BYD Atto2 (204 chevaux et 35 990€).
-Le Leapmotor B03X (à partir de 177 chevaux et 23 400€).
|Skoda Epiq 55
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,2 /20
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