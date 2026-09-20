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Skoda Epiq

Essai

Le nouveau Skoda Epiq c'est le parfait petit SUV, à un détail près

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

6  

6. La fiche technique du Skoda Epiq

 

Le nouveau Skoda Epiq c'est le parfait petit SUV, à un détail près

Les chiffres clés

Skoda Epiq BATTERIE 55 CLEVER
Généralités  
Finition CLEVER
Date de commercialisation 19/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Dimensions  
Longueur 4,17 m
Largeur sans rétros 1,79 m
Hauteur 1,58 m
Empattement 2,60 m
Volume de coffre mini 475 L
Volume de coffre maxi 1 345 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 618 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 3 CV
Couple 290 Nm
Puissance moteur 211 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 435 km
Capacité batterie 55 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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