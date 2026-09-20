De série, le Skoda Epiq possède son petit afficheur du combiné d’instrumentation et la grosse tablette tactile centrale de 13,1 pouces à connectivité smartphone totale. Il bénéficie aussi d’une climatisation automatique monozone, mais pas de la caméra de recul ni de la recharge smartphone à induction de 15 W à ventilation ou du V2L (de série à partir du niveau Element). La finition Clever haut de gamme ajoute des jantes de 18 pouces ou encore une climatisation automatique bi-zone, mais pas le siège conducteur à réglages électriques ni les caméras à 360 degrés (qui n’existent pas sur ce modèle).

Sur la version Clever, il faut encore dépenser 700€ pour les dispensables jantes de 19 pouces ou 210€ pour la jolie sellerie « vert menthe ». Le Travel Assist se trouve dans le pack Voyage à 1 140€, on peut ajouter un grand toit panoramique à 720€ et malheureusement, la pompe à chaleur reste en option à 990€.