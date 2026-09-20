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Skoda Epiq

Essai

Le nouveau Skoda Epiq c'est le parfait petit SUV, à un détail près

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

6  

3. Pas besoin d’ajouter des options sur le Skoda Epiq

 

Voilà à quoi ressemble un Skoda Epiq de base sans la moindre option.
Voilà à quoi ressemble un Skoda Epiq de base sans la moindre option.

De série, le Skoda Epiq possède son petit afficheur du combiné d’instrumentation et la grosse tablette tactile centrale de 13,1 pouces à connectivité smartphone totale. Il bénéficie aussi d’une climatisation automatique monozone, mais pas de la caméra de recul ni de la recharge smartphone à induction de 15 W à ventilation ou du V2L (de série à partir du niveau Element). La finition Clever haut de gamme ajoute des jantes de 18 pouces ou encore une climatisation automatique bi-zone, mais pas le siège conducteur à réglages électriques ni les caméras à 360 degrés (qui n’existent pas sur ce modèle).

Voilà à quoi ressemble l’intérieur du Skoda Epiq de base sans aucune option.
Voilà à quoi ressemble l’intérieur du Skoda Epiq de base sans aucune option.

Sur la version Clever, il faut encore dépenser 700€ pour les dispensables jantes de 19 pouces ou 210€ pour la jolie sellerie « vert menthe ». Le Travel Assist se trouve dans le pack Voyage à 1 140€, on peut ajouter un grand toit panoramique à 720€ et malheureusement, la pompe à chaleur reste en option à 990€.

Equipements et options

Version : BATTERIE 55 CLEVER

Equipements de sécurité

  • Antidémarrage électronique

  • Feux AR antibrouillard

  • Contrôle de la pression de pneus

  • Aide au démarrage en côte

  • Assistance 24 /24 H pendant 7 ans

  • Airbag central AV entre les 2 sièges

  • Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre

  • Side Assist : détecteur d&#039;angle-mort

  • Détecteur de pluie et de lumière

  • KESSY Advanced: système d&#039;accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé

  • Fixations &#039;&#039;ISOFIX&#039;&#039; + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant

  • Fixations &#039;&#039;ISOFIX&#039;&#039; place passager AV pour sièges enfant

  • Alarme antivol - protection volumétrique de l&#039;habitacle et anti-remorquage

  • Détecteur de fatigue intégrant une caméra de surveillance de l&#039;état de fatigue du conducteur

  • Feux AR LED standard avec fonction coming home / leaving home

  • Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs

  • Phares AV LED (Feux de route, de croisement, de position et clignotant à LED)

  • 6 airbags pour le conducteur et le passager AV avec désactivation de l&#039;airbag passager

  • Auto Light Assist: gestion automatique des feux de route/ feux de croisement en conduisant

Equipements de confort

  • Lunette AR dégivrante

  • Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

  • Accoudoir central AV

  • Ceintures de sécurité AR 3 points

  • Système de téléphonie Bluetooth

  • Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (jusqu&#039;à 210 km/h) avec fonction limiteur

  • Aumônières au dos des sièges AV avec emplacement pour smartphone

  • Airbag central AV entre les 2 sièges

  • Pare-brise athermique

  • Accoudoir central AR avec Porte-Gobelet

  • Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre

  • DAB (digital audio broadcasting) - Radio numerique

  • Vitres électriques AV - AR avec système anti-pincement

  • Direction assistée asservie à la vitesse (Servotronic)

  • Ecran d&#039;info-divertissement 13&#039;&#039;

  • Fixations &#039;&#039;ISOFIX&#039;&#039; + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant

  • Fixations &#039;&#039;ISOFIX&#039;&#039; place passager AV pour sièges enfant

  • Avertisseur visuel et sonore de ceinture de sécurité non-bouclée

  • Console centrale AV intégrant un espace de rangement et 2 porte-gobelets

  • Pare-soleil AV avec miroirs et rangement ticket côté conducteur

  • Prise 12V dans l&#039;accoudoir central - Type allume cigare

  • Volant 2 branches en matériau synthétique multifonctions

  • Banquette AR non divisée et dossiers divisés rabattables (2/3 - 1/3)

  • Sièges AV réglables en hauteur manuellement

  • Sièges confort sport à l’AV

  • Ceintures de sécurité AV 3 points, avec prétensionneurs

  • Bacs de rangement dans les portes AV et AR

  • Rétroviseurs ext. rabattables et réglables électriquement, dégivrants indépendamment

  • Séparateur de porte-gobelets

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit gris

  • Peinture unie

  • Jantes en alliage 18 Plover noires

Autres équipements

  • Tapis de sol AV/AR

  • Garantie 2 ans / kilométrage illimité

  • Appuie-têtes AV réglables en hauteur

  • Freins à disques AV et AR

  • Kit anti-crevaison

  • Système de récuperation d&#039;énergie au freinage

  • Porte tickets sur le pare-brise

  • 3 Appuie-têtes AR

  • ESC (correcteur électronique de trajectoire)

  • Rampes de pavillon noires mat

  • Frein à main électrique

  • Tapis de coffre

  • Caméra de recul

  • Protection des passages de roue AV/AR noir mat (plastique)

  • Logo d&#039;accueil SKODA projeté sous les portes AV

  • Préparation attelage

  • Lane Assist : système d&#039;aide au maintien dans la voie

  • Driving Mode Select : sélection des profils de conduite

  • Gratte-givre dans le hayon de coffre

  • Génerateur de son e-noise

  • Batterie garantie 8 ans ou 160000 km (à au moins 70 % de sa capacité d&#039;origine)

  • Sécurité enfant manuelle

  • Traffic Sign Recognition (Système de reconnaissance des panneaux de signalisation)

  • Câble de recharge Mode 3 -Type 2 pour borne de recharge (32 A)

  • Freinage anti-multicollisions

  • Range-parapluie dans la porte conducteur (incluant un parapluie côté conducteur)

  • Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)

  • Avertisseur sonore 2 tons

  • Essuie-glace AV à intermittence incluant des buses de lavage

  • Hayon de coffre à ouverture manuelle

  • Face AV &quot;Tech-Deck&quot;

  • Digital Cockpit 5,3&quot; : compteurs digitaux personnalisables

  • Essuie-glace AR incluant buse de lavage

  • Appel d&#039;urgence - Private Ecall

  • Eclairage dans le coffre (1 lampe)

  • Fonction charge bidirectionnelle (V2L)

  • Fonction de conduite One Pedal:

  • Turn Assist (inclus avec le Front Assist)

  • Poignées de maintien AV

  • Bas de caisse et pare-chocs noir mat (plastique)

  • Inserts de pare-chocs AV/AR Unique Dark Chrome (rendu alu mat)

  • Lettrage AV, AR et pilier-C Unique Dark Chrome (rendu alu mat)

  • Design intérieur Loft Grey

  • Insert décoratif noir glossy sur planche de bord / contreportes

  • 2 prises USB-C à l&#039;AV

  • Service Connect Standard 10 ans

  • Emergency Assist

  • Front Assist

  • Boite à gants côté passager

  • Crochets à manteau sur le montant B

  • Entonnoir de liquide lave-glace

  • Plancher de chargement variable

  • Range-câble dans le coffre

  • Eclairage AR au plafond

  • Lampes de lecture à l&#039;AR (x2)

  • Réflecteur de porte (autocollant intérieur)

  • 1x Cargo Element (2 éléments)

  • Préparation recharge V2L (AC/DC) et V2H (DC)

  • Parapluie dans la porte côté conducteur

  • Pack Confort

  • Préparation Clé Digitale

  • Crochets de fixation dans le coffre (x4)

  • Crossroad Assist:

  • Dispositif Phonebox: recharge par induction magnétique (puissance jusqu’à 25W)

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur personnalisable

Options disponibles

  • Extensions de garantie +2 ans / 60000 km

     : 

    350 €

  • Extensions de garantie +1 an / 150000 km

     : 

    410 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 150000 km

     : 

    980 €

  • Extensions de garantie +1 an / 60000 km

     : 

    320 €

  • Extensions de garantie +1 an / 100000 km

     : 

    370 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 100000 km

     : 

    460 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 100000 km

     : 

    630 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 150000 km

     : 

    600 €

  • Toit panoramique

     : 

    720 €

  • Design intérieur Loft Mint

     : 

    210 €

  • Crochet d’attelage, amovible et verrouillable

     : 

    440 €

  • Service Connect Premium (3 ans) incluant Service Connect Standard (10 ans)

     : 

    0 €

  • Jantes en alliage 19 Lark bi-ton avec inserts aero

     : 

    700 €

  • Jantes en alliage 18 Saola bi-ton

     : 

    90 €

  • Peintures métallisées Gris Minéral

     : 

    670 €

  • Peintures métallisées Blanc Platine

     : 

    670 €

  • Peintures métallisées Noir Eclipse

     : 

    670 €

  • Peintures métallisées Premium Rouge Jaspe

     : 

    1020 €

  • Peinture unie spéciale Vert Timiano

     : 

    670 €

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