3. Pas besoin d’ajouter des options sur le Skoda Epiq
De série, le Skoda Epiq possède son petit afficheur du combiné d’instrumentation et la grosse tablette tactile centrale de 13,1 pouces à connectivité smartphone totale. Il bénéficie aussi d’une climatisation automatique monozone, mais pas de la caméra de recul ni de la recharge smartphone à induction de 15 W à ventilation ou du V2L (de série à partir du niveau Element). La finition Clever haut de gamme ajoute des jantes de 18 pouces ou encore une climatisation automatique bi-zone, mais pas le siège conducteur à réglages électriques ni les caméras à 360 degrés (qui n’existent pas sur ce modèle).
Sur la version Clever, il faut encore dépenser 700€ pour les dispensables jantes de 19 pouces ou 210€ pour la jolie sellerie « vert menthe ». Le Travel Assist se trouve dans le pack Voyage à 1 140€, on peut ajouter un grand toit panoramique à 720€ et malheureusement, la pompe à chaleur reste en option à 990€.
Equipements et options
Version : BATTERIE 55 CLEVER
Equipements de sécurité
Antidémarrage électronique
Feux AR antibrouillard
Contrôle de la pression de pneus
Aide au démarrage en côte
Assistance 24 /24 H pendant 7 ans
Airbag central AV entre les 2 sièges
Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre
Side Assist : détecteur d'angle-mort
Détecteur de pluie et de lumière
KESSY Advanced: système d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé
Fixations ''ISOFIX'' + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant
Fixations ''ISOFIX'' place passager AV pour sièges enfant
Alarme antivol - protection volumétrique de l'habitacle et anti-remorquage
Détecteur de fatigue intégrant une caméra de surveillance de l'état de fatigue du conducteur
Feux AR LED standard avec fonction coming home / leaving home
Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs
Phares AV LED (Feux de route, de croisement, de position et clignotant à LED)
6 airbags pour le conducteur et le passager AV avec désactivation de l'airbag passager
Auto Light Assist: gestion automatique des feux de route/ feux de croisement en conduisant
Equipements de confort
Lunette AR dégivrante
Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Accoudoir central AV
Ceintures de sécurité AR 3 points
Système de téléphonie Bluetooth
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (jusqu'à 210 km/h) avec fonction limiteur
Aumônières au dos des sièges AV avec emplacement pour smartphone
Airbag central AV entre les 2 sièges
Pare-brise athermique
Accoudoir central AR avec Porte-Gobelet
Radars de stationnement AV/AR avec assistance à la manoeuvre
DAB (digital audio broadcasting) - Radio numerique
Vitres électriques AV - AR avec système anti-pincement
Direction assistée asservie à la vitesse (Servotronic)
Ecran d'info-divertissement 13''
Fixations ''ISOFIX'' + Top tether aux places extérieures AR pour sièges enfant
Fixations ''ISOFIX'' place passager AV pour sièges enfant
Avertisseur visuel et sonore de ceinture de sécurité non-bouclée
Console centrale AV intégrant un espace de rangement et 2 porte-gobelets
Pare-soleil AV avec miroirs et rangement ticket côté conducteur
Prise 12V dans l'accoudoir central - Type allume cigare
Volant 2 branches en matériau synthétique multifonctions
Banquette AR non divisée et dossiers divisés rabattables (2/3 - 1/3)
Sièges AV réglables en hauteur manuellement
Sièges confort sport à l’AV
Ceintures de sécurité AV 3 points, avec prétensionneurs
Bacs de rangement dans les portes AV et AR
Rétroviseurs ext. rabattables et réglables électriquement, dégivrants indépendamment
Séparateur de porte-gobelets
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit gris
Peinture unie
Jantes en alliage 18 Plover noires
Autres équipements
Tapis de sol AV/AR
Garantie 2 ans / kilométrage illimité
Appuie-têtes AV réglables en hauteur
Freins à disques AV et AR
Kit anti-crevaison
Système de récuperation d'énergie au freinage
Porte tickets sur le pare-brise
3 Appuie-têtes AR
ESC (correcteur électronique de trajectoire)
Rampes de pavillon noires mat
Frein à main électrique
Tapis de coffre
Caméra de recul
Protection des passages de roue AV/AR noir mat (plastique)
Logo d'accueil SKODA projeté sous les portes AV
Préparation attelage
Lane Assist : système d'aide au maintien dans la voie
Driving Mode Select : sélection des profils de conduite
Gratte-givre dans le hayon de coffre
Génerateur de son e-noise
Batterie garantie 8 ans ou 160000 km (à au moins 70 % de sa capacité d'origine)
Sécurité enfant manuelle
Traffic Sign Recognition (Système de reconnaissance des panneaux de signalisation)
Câble de recharge Mode 3 -Type 2 pour borne de recharge (32 A)
Freinage anti-multicollisions
Range-parapluie dans la porte conducteur (incluant un parapluie côté conducteur)
Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)
Avertisseur sonore 2 tons
Essuie-glace AV à intermittence incluant des buses de lavage
Hayon de coffre à ouverture manuelle
Face AV "Tech-Deck"
Digital Cockpit 5,3" : compteurs digitaux personnalisables
Essuie-glace AR incluant buse de lavage
Appel d'urgence - Private Ecall
Eclairage dans le coffre (1 lampe)
Fonction charge bidirectionnelle (V2L)
Fonction de conduite One Pedal:
Turn Assist (inclus avec le Front Assist)
Poignées de maintien AV
Bas de caisse et pare-chocs noir mat (plastique)
Inserts de pare-chocs AV/AR Unique Dark Chrome (rendu alu mat)
Lettrage AV, AR et pilier-C Unique Dark Chrome (rendu alu mat)
Design intérieur Loft Grey
Insert décoratif noir glossy sur planche de bord / contreportes
2 prises USB-C à l'AV
Service Connect Standard 10 ans
Emergency Assist
Front Assist
Boite à gants côté passager
Crochets à manteau sur le montant B
Entonnoir de liquide lave-glace
Plancher de chargement variable
Range-câble dans le coffre
Eclairage AR au plafond
Lampes de lecture à l'AR (x2)
Réflecteur de porte (autocollant intérieur)
1x Cargo Element (2 éléments)
Préparation recharge V2L (AC/DC) et V2H (DC)
Parapluie dans la porte côté conducteur
Pack Confort
Préparation Clé Digitale
Crochets de fixation dans le coffre (x4)
Crossroad Assist:
Dispositif Phonebox: recharge par induction magnétique (puissance jusqu’à 25W)
Eclairage d'ambiance intérieur personnalisable
Options disponibles
-
Extensions de garantie +2 ans / 60000 km:
350 €
-
Extensions de garantie +1 an / 150000 km:
410 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 150000 km:
980 €
-
Extensions de garantie +1 an / 60000 km:
320 €
-
Extensions de garantie +1 an / 100000 km:
370 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 100000 km:
460 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 100000 km:
630 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 150000 km:
600 €
-
Toit panoramique:
720 €
-
Design intérieur Loft Mint:
210 €
-
Crochet d’attelage, amovible et verrouillable:
440 €
-
Service Connect Premium (3 ans) incluant Service Connect Standard (10 ans):
0 €
-
Jantes en alliage 19 Lark bi-ton avec inserts aero:
700 €
-
Jantes en alliage 18 Saola bi-ton:
90 €
-
Peintures métallisées Gris Minéral:
670 €
-
Peintures métallisées Blanc Platine:
670 €
-
Peintures métallisées Noir Eclipse:
670 €
-
Peintures métallisées Premium Rouge Jaspe:
1020 €
-
Peinture unie spéciale Vert Timiano:
670 €
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