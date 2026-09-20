26 470€, voilà le prix de base du Skoda Epiq 35 en finition City avec les batteries de 37 kWh de capacité nette et le moteur de 116 chevaux. L’addition grimpe à 32 070€ avec les batteries de 52 kWh de capacité nette et le moteur de 211 chevaux et à 36 500€ pour la finition haut de gamme Clever de notre modèle d’essai. A titre de comparaison, la Renault 4 démarre à 29 990€ avec ses petites batteries de 40 kWh et son moteur de 120 chevaux, ou à 33 490€ avec les batteries de 52 kWh et le moteur de 150 chevaux (37 490€ pour la finition haut de gamme). Le Kia EV2 demande au minimum 26 670€ ou 33 320€ avec ses grosses batteries de 61 kWh affichant la même autonomie WLTP que l’Epiq 55. Le Peugeot E-2008 (156 chevaux, 54 kWh) débute à 38 500€ avant remise, le Jeep Avenger pareillement motorisé à 35 990€, le BYD Atto2 (204 chevaux et 64,8 kWh pour 430 km WLTP) à 35 990€ avant remises, le Leapmotor B03X (197 chevaux et 53 kWh pour 382 km WLTP) à 25 400€. Le Ford Puma Gen-E (168 chevaux et 46,86 kWh) demande 34 490€ avant remises. Notez qu’au lancement, l’Epiq a droit à 2 500€ de remise sur les versions 40 et à 4 500€ de remise sur les versions 55. Sachant qu’il aura droit au bonus écologique (prime CEE) contrairement aux concurrents électriques, il offre donc des prix attractifs dans la catégorie.

A retenir : il lui manque seulement une grosse batterie pour être parfait

Le Skoda Epiq offre la meilleure habitabilité (places arrière et coffre) de sa catégorie. Il se montre aussi confortable qu’agréable à conduire et se situe à la pointe au niveau de l’agrément mécanique. En ajoutant à cela des prix plus bas que chez la plupart des marques généralistes (surtout avec une remise copieuse à son lancement !), il s’impose sans problème comme le meilleur SUV électrique urbain du marché en étudiant objectivement toutes ses qualités.

De quoi regretter une autonomie maximale limitée en voyage, la faute à la taille des batteries dans cette catégorie où aucun concurrent n’embarque des accumulateurs plus gros. L’Epiq est tellement polyvalent et spacieux qu’il peut réellement se plier à une utilisation familiale, presque comme son grand frère l’Elroq qui bénéficie lui de batteries de 79 kWh. Si l’on accepte de se contenter de trajets de 180 km au maximum entre les charges en voyage (en admettant qu’on ne recharge pas à plus de 80% en courant continu et qu’on s’arrête aux alentours de 10% de batterie) avec une citadine, c’est tout de même moins simple dans un SUV aussi pratique et spacieux. L’Epiq atteint la limite technique de cette catégorie où les constructeurs automobiles n’installent pas des batteries plus grosses pour garder les prix bas (et/ou faute de place), mais il mériterait un meilleur rayon d’action pour aller avec ses qualités remarquables. Et c’est sans doute pour ce genre de raison qu’on croise déjà beaucoup de BYD Atto2 DM-i dans la nature, ce genre de SUV électrifié bon marché et capable de rouler beaucoup plus loin sans recharger.

Caradisiac a aimé

L'habitabilité record

Le confort

De vraies qualités dynamiques

Caradisiac n'a pas aimé

Travel Assist perfectible

Autonomie toujours limitée en voyage

Pompe à chaleur en option