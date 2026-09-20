Comme souvent sur les présentations de nouvelles voitures, Skoda nous oblige malheureusement à n’essayer pour l’instant que la version haut de gamme : l’Epiq 55 en finition Clever avec les grosses batteries NMC de 52 kWh de capacité nette et le moteur de 211 chevaux (de base, l’Epiq 35 combine des batteries LFP de 37 kWh de capacité nette à un moteur de 116 chevaux (poussé à 135 chevaux en version « Epiq 40 »).

Sur un parcours mixte que je connais par cœur dans ma région de Marseille, en tout cas, cet Epiq me semble proche de la perfection dans ce qu’on peut attendre d’une « voiture de monsieur tout le monde ». Si spacieuse et agréable à vivre, elle offre un confort d’amortissement très correct malgré l’absence de suspension pilotée, un ressenti des commandes excellent et surtout, une maîtrise dynamique de très haut niveau. L’agrément mécanique se situe aussi au sommet avec ce moteur puissant (211 chevaux on le rappelle) autorisant des performances de pointe (0 à 100 km/h en 7,1 secondes), dont la gestion électronique semble idéalement calibrée (quasiment jamais de patinage lors des fortes charges, peu d’effets de couple et une remarquable finesse de la réponse moteur lors des manœuvres).

Même sur ma route préférée dans l’arrière-pays provençal, l’Epiq 55 ne paraît pas totalement hors sujet et presque amusant à cravacher. Son châssis reste extrêmement neutre mais il profite d’un train avant vraiment solide pour éviter le sous-virage, probablement aidé là aussi par une gestion électronique finement mise au point dont les corrections et les interventions se font en toute discrétion. Si les constructeurs automobiles chinois veulent progresser en la matière, ils peuvent prendre cet Epiq en référence !

Consommation et autonomie du Skoda Epiq 55

J’ai d’abord conduit l’Epiq sur un parcours mixte comprenant 10 kilomètres de ville et quelques dizaines de kilomètres de réseau secondaire. Parti avec 98% de charge et 427 km d’autonomie annoncée au tableau de bord, cette dernière est immédiatement passée à 368 km lorsque j’ai allumé la climatisation (température extérieure de 30 degrés). L’Epiq 55 affichait 16 kWh/100 km sur ce parcours mixte, puis 20 kWh/100 km sur un parcours autoroutier de 80 kilomètres à 130 km/h en vitesse réelle. Des chiffres dans la bonne moyenne lors de cette première prise en main, mais qui laissent imaginer une autonomie maximale réduite à 250 kilomètres environ lors des voyages sur l’autoroute à 130 km/h (ou plus de 400 kilomètres potentiellement en utilisation purement urbaine).

Signalons enfin une efficacité décevante du Travel Assist optionnel lors de ce parcours autoroutier : le véhicule, naturellement équipé d’un régulateur de vitesse « intelligent » et d’un système de centrage dans la voie, ne semblait pas capable de le garder longtemps dans sa fille sans nécessiter des interventions du conducteur. Ce système paraissant bien plus efficace dans des modèles comme la Volkswagen ID.7 par exemple.

Recharge du Skoda Epiq

Le Skoda Epiq de base (Epiq 35) recharge ses batteries LFP de 37 kWh de 10 à 80% en 33 minutes jusqu'à 50 kW de puissance en courant continu. L'Epiq 40 réduit ce temps à 23 minutes grâce à une puissance maximale de charge poussée à 88 kW en courant continu. L'Epiq 55 à batteries NMC de 52 kWh, enfin, demande 24 minutes pour le 10-80% en courant continu. En courant alternatif, l'Epiq plafonne à 11 kW.