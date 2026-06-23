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Skoda Peaq : le maître cube

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Pierre-Olivier Marie

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Skoda présente son nouveau vaisseau amiral, le Peaq: motorisation électrique, 7 places, et près d'un mètre cube de volume de coffre, le tout à des prix relativement compétitifs, conformément aux bonnes habitudes de la maison. 

Skoda Peaq : le maître cube

En bref

- Crossover familial 7 places

- Motorisation électrique

- Coffre XXL

- Jusqu'à 650 km d'autonomie

- A partir de 56 460 €

Skoda ne cesse d’accélérer, avec des ventes en constante progression et l’ambition assumée d’accéder au top 3 européen à l’horizon 2020. Rappelons que le constructeur a écoulé plus d’un million de véhicules de par le monde l’an dernier, dont plus de 50 000 en France, chiffre qui traduit une hausse de 13,8%. Une jolie performance dans un marché en récession.

C’est dans ce contexte que la marque tchèque du groupe Volkswagen dévoile aujourd’hui son nouveau porte-drapeau, le Peaq, un crossover familial à motorisation électrique et capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes.

Ce modèle n’en remplace aucun autre au sein de l’offre Skoda, et constitue donc une alternative "zéro émission" au SUV Kodiaq qui est l’autre gros porteur de la gamme. Mais si ce dernier a largement fait ses preuves depuis son lancement grâce à des recettes éprouvées, le Peaq affiche des ambitions nouvelles : "plus spacieux, plus fonctionnel et encore mieux adapté aux explorateurs du quotidien", résume le PDG de Skoda Klaus Zellmer, qui en vante aussi "les nouvelles proportions, la fonctionnalité optimisée et la modernité du design."

Le Peaq repose sur des roues dont le diamètre oscille entre 19 et 21 pouces. Son Cx s'établit à 0,25, valeur assez inattendue pour un profil aussi massif.
Le Peaq repose sur des roues dont le diamètre oscille entre 19 et 21 pouces. Son Cx s'établit à 0,25, valeur assez inattendue pour un profil aussi massif.

Nous laisserons nos lecteurs juger de l’aspect stylistique des choses, avec une fonction qui clairement dicte ici la forme. Mais il est en revanche un chapitre sur lequel le Peaq impressionne, et c’est sans surprise celui de l’espace à bord et des aspects pratiques. Long de 4,87 m., soit 12 cm de plus que le Kodiaq, le Peaq dispense une habitabilité au meilleur niveau. Il le doit notamment à son empattement (distance entre essieux) de près de 3 mètres (2,965 m. exactement), ce qui profite tant à l’accès des passagers qu’à l’espace alloué à leurs jambes, comme vous pouvez le constater dans notre vidéo. Dans cette configuration, le volume de chargement atteint 935 litres, valeur de référence. On ne voit guère que le Hyundai Sante Fe hybride rechargeable pour rivaliser, avec ses 985 litres de chargement pour une longueur de 4,83 m.

En configuration 5 places, le Peaq dispose de l'un des coffres les plus vastes de la production automobile. Quand on déploie les deux sièges du fond, la capacité de chargement du Peaq chute par contre à 299 litres, valeur digne de celle d’une citadine. On ne peut pas tout avoir. 
En configuration 5 places, le Peaq dispose de l'un des coffres les plus vastes de la production automobile. Quand on déploie les deux sièges du fond, la capacité de chargement du Peaq chute par contre à 299 litres, valeur digne de celle d’une citadine. On ne peut pas tout avoir. 
Si le Peaq dispose bien d’un coffre avant, ou frunk, celui-ci ne pourra guère accueillir que les câbles de chargement avec ses 37 litres. Sur ce point précis, le Tesla Model Y, disponible en 7 places sur certaines versions, reste inégalable avec ses 117 litres…qu’accompagne une soute affichant 854 litres en comptant le sous-coffre.
Si le Peaq dispose bien d’un coffre avant, ou frunk, celui-ci ne pourra guère accueillir que les câbles de chargement avec ses 37 litres. Sur ce point précis, le Tesla Model Y, disponible en 7 places sur certaines versions, reste inégalable avec ses 117 litres…qu’accompagne une soute affichant 854 litres en comptant le sous-coffre.
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Jusqu'à 650 km d'autonomie annoncée

Pour animer le Peaq, Skoda a retenu une batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 86 kWh (valeur nette) lui permettant de revendiquer une autonomie supérieure à 600 km. A noter que la version 90 propulsion, proposition intermédiaire qui devrait assurer une grande part des ventes, développe 286 ch: une combinaison largement répandue au sein du groupe VW, plate-forme MEB oblige, tandis que le Peaq à transmission intégrale dispose de 299 ch.

Sur cette dernière, Skoda annonce un chrono de 6,5 secondes seulement pour boucler l’exercice du 0 à 100 km/h. Solide. Quant à la « pile », elle peut accepter une puissance de charge de 200 kW et passer de 10 à 80% en 28 minutes pour peu qu’elle soit reliée à une borne à haut débit. C’est certes peu sur le papier par rapport aux 400 kW du nouveau BMW iX3, mais à l’usage l’architecture MEB se montre tout de même des plus convaincantes.  Pour la recharge en courant alternatif, le débit s’établit à 11 kW

Gamme à partir de 56 460 €

Version

Puissance

Transmission

Batterie nette

Prix à partir de

Autonomie WLTP

Batterie 90 (Clever)

286 ch

4x2

86 kWh

56 460 €

553 - 644 km

Batterie 90X (Clever)

299 ch

4x4

86 kWh

59 310 €

526 - 611 km

Batterie 90 (Sportline)

286 ch

4x2

86 kWh

59 760 €

550 - 637 km

Batterie 90X (Sportline)

299 ch

4x4

86 kWh

62 610 €

523 - 605 km
Le Peaq 90x, à partir de 59 310 €, est plus onéreux que le Tesla Model Y Premium Transmission intégrale, affiché 53 990 €, somme à laquelle on doit ajouter 2500 € pour disposer de deux sièges d'appoint (soit 56 490 €).
Le Peaq 90x, à partir de 59 310 €, est plus onéreux que le Tesla Model Y Premium Transmission intégrale, affiché 53 990 €, somme à laquelle on doit ajouter 2500 € pour disposer de deux sièges d'appoint (soit 56 490 €).
La capacité de remorquage s'établit à 1800 kg pour les Peaq 60 et 90, et 2000 kg pour la version 90x. Au chapitre des aspects pratiques, l'auto assure aussi une recharge bidirectionnelle pour alimenter de petits appareils électriques (barbecue, batterie de vélo, etc.)
La capacité de remorquage s'établit à 1800 kg pour les Peaq 60 et 90, et 2000 kg pour la version 90x. Au chapitre des aspects pratiques, l'auto assure aussi une recharge bidirectionnelle pour alimenter de petits appareils électriques (barbecue, batterie de vélo, etc.)

Comme à la maison

Et l’habitacle, dans tout cela ? Le Peaq fait preuve d’un sens de l’accueil assez exceptionnel, comme vous le découvrez dans la vidéo accompagnant cet article. La position légèrement surélevée permet de dominer la route, et l’accès à bord s’opère aisément, notamment sur les sièges du deuxième rang qui présentent l’avantage de coulisser et participent du caractère modulaire de l’habitacle. 

Taillé pour les voyages au long cours en famille, le Peaq séduit aussi grâce à son toit vitré panoramique électrochromique, d'une surface de 2,1 m2 et qui peut s’opacifier à loisir. Un équipement comparable à celui vu sur le Renault Scénic (entre autres).
Taillé pour les voyages au long cours en famille, le Peaq séduit aussi grâce à son toit vitré panoramique électrochromique, d'une surface de 2,1 m2 et qui peut s’opacifier à loisir. Un équipement comparable à celui vu sur le Renault Scénic (entre autres).

Le système multimédia fonctionne sous Android, et intègre notamment les incontournables Spotify, YouTube (idéal pour consulter la chaîne Caradisiac!) et autres Google Maps pour la navigation.
Rien ne semble manquer au Peaq pour atteindre des sommets, sous réserve d’un éco-score susceptible de lui ouvrir les portes des flottes d’entreprise. On en saura plus prochainement sur ce points. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l’été pour les premiers essais, mais d’ici là vous aurez peut-être l’occasion de croiser l’auto sur les routes du Tour de France, où il transportera le directeur de course Christian Prudhomme sur certaines étapes.

La diagonale de l'écran vertical s'établit à 13,6 pouces, soit l'équivalent d'une feuille au format A4. La version Sportline a l’exclusivité de ce volant à trois branches, qu’accompagnent une fonctionnalité de détection mains libres et des palettes réglant la régénération d’énergie lors des phases de décélération et freinage. Le Peaq permet ainsi la conduite "one pedal", fonctionnalité éminemment appréciable sur les voitures électriques.
La diagonale de l'écran vertical s'établit à 13,6 pouces, soit l'équivalent d'une feuille au format A4. La version Sportline a l’exclusivité de ce volant à trois branches, qu’accompagnent une fonctionnalité de détection mains libres et des palettes réglant la régénération d’énergie lors des phases de décélération et freinage. Le Peaq permet ainsi la conduite "one pedal", fonctionnalité éminemment appréciable sur les voitures électriques.
Le pack Relax optionnel se compose de sièges massants, de repose-jambes, de coussins avant et d’une tablette pliante sur laquelle on peut poser un ordinateur. Il s’accompagne d’un système audio signé Sonos. 
Le pack Relax optionnel se compose de sièges massants, de repose-jambes, de coussins avant et d’une tablette pliante sur laquelle on peut poser un ordinateur. Il s’accompagne d’un système audio signé Sonos. 
Les poignées de porte se déploient à l’approche du conducteur et se rétractent au verrouillage et quand la voiture roule, au bénéfice de l’efficience aérodynamique.
Les poignées de porte se déploient à l’approche du conducteur et se rétractent au verrouillage et quand la voiture roule, au bénéfice de l’efficience aérodynamique.
Le Peaq peut disposer de toutes les assistances à la conduite envisageables à ce niveau de gamme. En option figure notamment le Travel Assist 3.0 qui assure une sorte de bulle de sécurité autour du véhicule: surveillance des interdistances, du trafic latéral, des intersections, et conduite assistée dans les embouteillages. On s'approche peu à peu de la conduite autonome supervisée.
Le Peaq peut disposer de toutes les assistances à la conduite envisageables à ce niveau de gamme. En option figure notamment le Travel Assist 3.0 qui assure une sorte de bulle de sécurité autour du véhicule: surveillance des interdistances, du trafic latéral, des intersections, et conduite assistée dans les embouteillages. On s'approche peu à peu de la conduite autonome supervisée.

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