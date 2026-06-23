Skoda Peaq : le maître cube

En bref - Crossover familial 7 places - Motorisation électrique - Coffre XXL - Jusqu'à 650 km d'autonomie - A partir de 56 460 €

Skoda ne cesse d’accélérer, avec des ventes en constante progression et l’ambition assumée d’accéder au top 3 européen à l’horizon 2020. Rappelons que le constructeur a écoulé plus d’un million de véhicules de par le monde l’an dernier, dont plus de 50 000 en France, chiffre qui traduit une hausse de 13,8%. Une jolie performance dans un marché en récession.

C’est dans ce contexte que la marque tchèque du groupe Volkswagen dévoile aujourd’hui son nouveau porte-drapeau, le Peaq, un crossover familial à motorisation électrique et capable d’accueillir jusqu’à 7 personnes.

Ce modèle n’en remplace aucun autre au sein de l’offre Skoda, et constitue donc une alternative "zéro émission" au SUV Kodiaq qui est l’autre gros porteur de la gamme. Mais si ce dernier a largement fait ses preuves depuis son lancement grâce à des recettes éprouvées, le Peaq affiche des ambitions nouvelles : "plus spacieux, plus fonctionnel et encore mieux adapté aux explorateurs du quotidien", résume le PDG de Skoda Klaus Zellmer, qui en vante aussi "les nouvelles proportions, la fonctionnalité optimisée et la modernité du design."

Nous laisserons nos lecteurs juger de l’aspect stylistique des choses, avec une fonction qui clairement dicte ici la forme. Mais il est en revanche un chapitre sur lequel le Peaq impressionne, et c’est sans surprise celui de l’espace à bord et des aspects pratiques. Long de 4,87 m., soit 12 cm de plus que le Kodiaq, le Peaq dispense une habitabilité au meilleur niveau. Il le doit notamment à son empattement (distance entre essieux) de près de 3 mètres (2,965 m. exactement), ce qui profite tant à l’accès des passagers qu’à l’espace alloué à leurs jambes, comme vous pouvez le constater dans notre vidéo. Dans cette configuration, le volume de chargement atteint 935 litres, valeur de référence. On ne voit guère que le Hyundai Sante Fe hybride rechargeable pour rivaliser, avec ses 985 litres de chargement pour une longueur de 4,83 m.

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Jusqu'à 650 km d'autonomie annoncée

Pour animer le Peaq, Skoda a retenu une batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt) de 86 kWh (valeur nette) lui permettant de revendiquer une autonomie supérieure à 600 km. A noter que la version 90 propulsion, proposition intermédiaire qui devrait assurer une grande part des ventes, développe 286 ch: une combinaison largement répandue au sein du groupe VW, plate-forme MEB oblige, tandis que le Peaq à transmission intégrale dispose de 299 ch.

Sur cette dernière, Skoda annonce un chrono de 6,5 secondes seulement pour boucler l’exercice du 0 à 100 km/h. Solide. Quant à la « pile », elle peut accepter une puissance de charge de 200 kW et passer de 10 à 80% en 28 minutes pour peu qu’elle soit reliée à une borne à haut débit. C’est certes peu sur le papier par rapport aux 400 kW du nouveau BMW iX3, mais à l’usage l’architecture MEB se montre tout de même des plus convaincantes. Pour la recharge en courant alternatif, le débit s’établit à 11 kW.

Gamme à partir de 56 460 €

Version Puissance Transmission Batterie nette Prix à partir de Autonomie WLTP Batterie 90 (Clever) 286 ch 4x2 86 kWh 56 460 € 553 - 644 km Batterie 90X (Clever) 299 ch 4x4 86 kWh 59 310 € 526 - 611 km Batterie 90 (Sportline) 286 ch 4x2 86 kWh 59 760 € 550 - 637 km Batterie 90X (Sportline) 299 ch 4x4 86 kWh 62 610 € 523 - 605 km

Comme à la maison

Et l’habitacle, dans tout cela ? Le Peaq fait preuve d’un sens de l’accueil assez exceptionnel, comme vous le découvrez dans la vidéo accompagnant cet article. La position légèrement surélevée permet de dominer la route, et l’accès à bord s’opère aisément, notamment sur les sièges du deuxième rang qui présentent l’avantage de coulisser et participent du caractère modulaire de l’habitacle.

Le système multimédia fonctionne sous Android, et intègre notamment les incontournables Spotify, YouTube (idéal pour consulter la chaîne Caradisiac!) et autres Google Maps pour la navigation.

Rien ne semble manquer au Peaq pour atteindre des sommets, sous réserve d’un éco-score susceptible de lui ouvrir les portes des flottes d’entreprise. On en saura plus prochainement sur ce points. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l’été pour les premiers essais, mais d’ici là vous aurez peut-être l’occasion de croiser l’auto sur les routes du Tour de France, où il transportera le directeur de course Christian Prudhomme sur certaines étapes.