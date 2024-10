Skoda Yeti : pas vraiment un monstre de fiabilité en occasion...

En bref

C'est au cours de l'automne 2009 que la marque Tchèque lance la commercialisation de son crossover urbain, le Yeti. Construit sur la base de la plateforme du Volkswagen Tiguan, il mesure 4,22 m de long. Ce qui le classe dans les plus compacts de sa catégorie. Mais grâce à un habitacle bien conçu, les occupants sont confortablement assis et profitent d'un volume généreux mais aussi de nombreux espaces de rangement.

Au point de vue motorisations, il y en a cinq, trois essence et deux diesels avec des puissances qui s'étendent de 105 ch à 160 ch pour les premiers et de 105 ch à 170 ch pour les seconds. Côté transmission, le Yéti est disponible en deux et quatre roues motrices. Et pour ce qui est de la boîte de vitesses, il dispose d'une version mécanique à 6 rapports ainsi que d'une automatique DSG à 7 rapports. Côté finitions, il y en a quatre : Active, Ambition, Elegance et Experience. Dès l'entrée de gamme, on dispose entre autres de 6 airbags, des barres de toit, du verrouillage centralisé, du système Varioflex (modulation des sièges arrière)...mais pas de climatisation (sic).

Courant 2013, le Yeti se refait une beauté. Et c'est surtout la face avant qui change avec une nouvelle calandre qui n'est pas sans rappeler celle de ses grandes sœurs : l'Octavia et la Superb. Les optiques sont redessinées et le bouclier est revu. À l'arrière, en revanche, peu de changement, tout comme à l'intérieur où il conserve la même planche de bord que l'ancien Yéti.

Côté mécanique, la gamme de moteurs s'enrichit en essence d'un 1.2 TSI 110 ch et d'un 1.4 TSI de 122 ch et 125 ch et en diesel d'un 2.0 TDI de 150 ch. Sur le plan fiabilité, le Yéti n'a malheureusement pas été exempt de défauts, et ce sont surtout les générations de 2009 à 2012 qui en ont fait les frais. Quant à l'offre, sans être pléthorique, le choix est là, tant en essence qu'en diesel et professionnels et particuliers se partagent équitablement le marché.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.6 TDI : 105 ch

2.0 TDI : 110 ch, 140 ch, 150 ch et 170 ch

En essence

1.2 TSI : 105 ch et 110 ch

1.4 TSI : 122 ch, 125 ch et 150 ch

1.8 TSI : 160 ch

LE SKODA YETI A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Un bilan plutôt satisfaisant, à en croire les avis de propriétaires (voir notre forum). Cependant, quelques critiques sont évoquées par des possesseurs de modèles d'entrée de gamme (plastiques qui vibrent, bruits au roulage...).

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Plaquettes, disques, amortisseurs... Pas de quoi les montrer du doigt. Leur longévité est honorable. Mais du côté des diesels, la vanne EGR s'encrasse précocement. À surveiller...

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Skoda fait partie du groupe Volkswagen et l'ensemble de la gamme hérite des organes estampillés VW. Cela se ressent sur les factures.

Est-il cher à entretenir ?

Pour ce qui est des révisions périodiques, les factures restent contenues. Mais lorsqu'il est question de grosses réparations, aïe.. !