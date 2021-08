Fiabilité de la Skoda Fabia 3 : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

Elle est par ailleurs saine de châssis, même si elle est surtout neutre et placide. Tout le contraire d'une voiture joueuse, mais en tout cas rassurante et efficace. Et dotée de motorisations modernes du groupe VAG, aussi bien en essence qu'en diesel, elle est sobre en toutes circonstances. Mais le TDI est bruyant et vibrant, quel que soit le niveau de puissance. Ce dernier a disparu lors du restylage de 2018, la Fabia n'étant plus alors disponible qu'avec des blocs essence, bien plus policés.

Cette polyvalente de 3,99 m propose en effet une habitabilité confortable, mais surtout un volume de coffre de 330 litres supérieur à la moyenne de la catégorie à l'époque de sa sortie. De plus, la Fabia existe en carrosserie break, baptisée Combi, et dont le volume de coffre est tout simplement record, par rapport à sa taille (530 litres pour 4,26 m !).

3. Budget

Achat / Cote :

En neuf, la Fabia n'est, et n'était pas si donnée que ça. Son rapport prix/équipement restait toutefois favorable, mais une Ford Fiesta ou une Seat Ibiza se révélaient plus intéressantes. En seconde main, aidée par une image de marque pas encore cohérente avec la qualité intrinsèque de la marque, la Fabia se retrouve assez abordable. Les modèles essence 1.0 MPI 60 ch débutent à environ 6 000 € pour un kilométrage standard (100 000 km), et les diesels 75 ch sont à 7 000 € pour 120 000 km.

Consommation :

La Fabia n'est pas trop lourde, et ce au bénéfice des consommations. Le 3 cylindres diesel est certes agricole dans son fonctionnement, mais frugal en conduite calme. Et les 3 cylindres essence, 1.0 atmosphériques comme 1.2 turbo, ne sont pas non plus des soiffards. Bien sûr, comme toujours pour ce type de moteur, dès qu'on "tape dedans", la conso explose.

Assurance :

La Fabia n'est pas spécialement donnée en termes de primes d'assurance. Elle est aussi chère qu'une Polo, et bien plus onéreuse qu'une C3 ou qu'une 208. Seule la Fiesta est (étonnamment) plus chère à assurer. En tout cas, ce n'est pas à ce chapitre que vous ferez des économies.

Prix des pièces :

Pas vraiment données les pièces de cette Fabia 3... Elles sont déjà plus onéreuses que pour la précédente génération (de 11 %), mais aussi bien plus chères que pour les concurrentes françaises, et plus chères que pour une cousine Polo, elle est presque au niveau d'une VW Golf ! Ce sont surtout les embrayages, turbo, injecteurs ou filtre à particules qui sont hors de prix, les éléments de filtration sont plus abordables. Mais en cas de pépin, attention à la note.

Entretien :