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"Trop chères les Skoda?" Les réponses de Julien Bessière, patron de la marque en France

Dans Salons / Salon de Paris

Pierre-Olivier Marie

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Au cœur du Mondial de l'Auto, Skoda France poursuit son ascension fulgurante en misant sur une offensive électrique maîtrisée et une identité de marque affirmée. Interviewé par Caradisiac, Julien Bessière, directeur de la marque dans l'Hexagone, revient sur le succès des nouveautés-phares, l'arrivée de la concurrence et l'ADN de la firme tchèque.

"Trop chères les Skoda?" Les réponses de Julien Bessière, patron de la marque en France
Julien Bessière dirige Skoda France depuis le 1er janvier 2024.

Portée par une gamme en pleine expansion et des lancements très attendus comme le grand SUV sept places Peaq ou le crossover compact Epiq, Skoda séduit un public de plus en plus large. "Avec l'Epiq, on touche le cœur du marché français hein 50 % du marché français est concentré sur le segment B, et les crossovers SUV, c'est la moitié de ce segment."

Interrogé sur l'évolution des prix et la crainte de voir les véhicules devenir inaccessibles, Julien Bessière se veut rassurant : « Une Fabia il y a 4 ans, c'est le même prix qu'une Fabia aujourd'hui, c'est peut-être même un peu moins cher aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a su rester extrêmement raisonnable. Il y a pas de recette magique. Skoda, c'est une marque qui a aussi de plus en plus de valeur sur le marché de l'occasion ». Grâce à de solides valeurs résiduelles, la marque s'attache à maintenir des loyers extrêmement compétitifs en LOA et LLD.

Sympa, l'Epiq. La gamme démarre à 26 470 €, mais les prix peuvent vite grimper: près de 50 000 € pour le modèle exposé sur le stand Skoda au Mondial. Dans ces conditions, une seule solution: la location, financement choisi par 80% des clients particuliers chez Skoda France.
Sympa, l'Epiq. La gamme démarre à 26 470 €, mais les prix peuvent vite grimper: près de 50 000 € pour le modèle exposé sur le stand Skoda au Mondial. Dans ces conditions, une seule solution: la location, financement choisi par 80% des clients particuliers chez Skoda France.

Face à l'arrivée massive de nouveaux acteurs sur le marché de l'électrique et à la pression concurrentielle accrue, le directeur de Skoda France privilégie une vision constructive : « La concurrence par définition, elle est saine dans un marché ouvert... la concurrence elle nous stimule, elle nous fait progresser, il faut l'accepter dès lors qu'on joue avec des règles qui soient des règles justes. » En clair: ce n'est pas le cas des constructeurs chinois dont l'expansion internationale serait largement subventionnée par les pouvoirs publics.

Cette exigence de performance se traduit également par une présence au plus près du public, pérennisée par le renouvellement du partenariat historique - depuis 23 ans déjà! - avec le Tour de France jusqu'en 2028...et probablement bien au-delà. Rappelons que Skoda est l’un des constructeurs favoris des automobilistes français, comme en attestent les plus de 50 000 voitures écoulées l’an dernier dans l’Hexagone (chiffre en progression 13,8%).

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