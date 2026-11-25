La part de marché des marques chinoises continue d’augmenter en Europe : elle était déjà au-dessus des 12 % du total en 2025 et elle pourrait s’approcher ou dépasser les 15 % en 2026. Ce sont surtout les véhicules hybrides qui favorisent cette pénétration, les constructeurs chinois dominant par exemple le classement des voitures hybrides rechargeables sur les 10 premiers mois de l’année 2026 d’après les données de Dataforce.

Mais comme le rapportent à la fois les chiffres de l’ACEA et de Dataforce, le marché automobile neuf européen commence aussi à basculer vers les voitures 100 % électriques. Et dans ce domaine, ce sont bien des marques non-chinoises qui se distinguent.

On a frôlé ou dépassé les 30 % en octobre

D’après le dernier relevé de l’ACEA (Association des constructeurs automobiles européens), la part de marché des voitures électriques atteint 23,4 % sur les dix premiers mois de l’année 2026. En octobre 2026, elle grimpe même à 29,8 % d’après la même source.

Selon les données de Dataforce communiquées par Automotive News, dans lesquelles il manque les derniers chiffres du Portugal et de Chypre, cette part de voitures électriques était même de 31 % en octobre 2026 au lieu de 21 % un an plus tôt. Même en comptant les ventes de certains pays où les voitures électriques sont faiblement représentées pour l’instant comme la Croatie, l’Italie, la République Tchèque ou l’Estonie, on commence à se rapprocher des nations où la technologie électrique devient incontournable. Elle était de 37 % par exemple en Allemagne en octobre, ou de plus de 41 % chez nous en France.

Le Skoda Elroq loin derrière le Tesla Model Y

Batu seulement par la Dacia Sandero sur le marché des voitures sur les 10 premiers mois de l’année 2026 en Europe d’après Data Force, le Tesla Model Y conserve largement l’avantage chez les modèles électriques les plus vendus pour l’instant avec 175 862 exemplaires écoulés (+ 51,6 %). Il devance le Skoda Elroq (98 726 unités, + 39,6 %), qui a été la meilleure vente électrique d’Europe sur le mois d’octobre.

A noter que sur ce dernier mois d’octobre et même si elle signe une très légère baisse de 4,5 %, c’est la Renault 5 qui occupait la seconde place du classement des voitures électriques avec 8 933 immatriculations contre 9 384 pour le Skoda Elroq. Le Tesla Model Y, dont le flux des livraisons varie toujours beaucoup d’un mois à l’autre, était quatrième avec 8 309 unités écoulées. Signalons enfin l’arrivée de la Renault Twingo dans le top 10 sur ce mois d’octobre (6 870), signe que la petite Française commence à arriver aussi chez nos voisins. Et il n’y a aucune voiture chinoise dans ce top 10 des ventes de voitures électriques neuves, que ce soit en octobre ou sur les 10 premiers mois de l’année 2026.