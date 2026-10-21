Plus personne ne déteste Elon Musk ? Le Tesla Model Y redevient la voiture neuve la plus vendue d’Europe !

On pensait que les meilleures heures du Tesla Model Y étaient derrière lui. Après être devenu la voiture neuve la plus vendue du monde en 2023 et 2024, le SUV électrique du constructeur américain avait fortement reculé dans les ventes en 2025.

Cette période de baisse des ventes coïncidait avec l’engagement politique d’Elon Musk dans la campagne présidentielle américaine en soutien de Donald Trump, mais aussi avec le restylage du véhicule, entraînant une pause des livraisons et de la production. Et alors que certains imaginaient alors que les opinions politiques très marquées d’Elon Musk étaient de nature à convaincre les acheteurs de privilégier d’autres marques, force est de constater aujourd’hui que c’est plutôt la seconde explication qui semble l’emporter avec davantage de recul.

Le Model Y redevient roi d’Europe

Sur le marché européen, en effet, le Model Y redevient la voiture neuve la plus vendue : d’après les données de DataForce publiées par Automotive News, il s’est écoulé 40 971 exemplaires du SUV sur le Vieux Continent en septembre 2026 soit une augmentation de 55,3 % par rapport à l’année dernière. Et sur les neuf premiers mois de l’année, il devient la voiture neuve la plus vendue avec 167 369 exemplaires écoulés (+ 51,8 %). Il passe ainsi devant la Dacia Sandero, seconde avec 162 969 exemplaires écoulés (-10,9 %).

Et ce n’est pas tout : la berline Model 3 est la seconde meilleure vente d’Europe en septembre 2026 avec ses 25 057 exemplaires écoulés (+ 105,7 %). Elle remonte ainsi au 27ème rang européen sur les neuf premiers mois de l’année 2026, certes à bonne distance du Model Y.

Merci les remises ?

Il faut dire que Tesla fait des efforts pour porter les ventes du SUV Model Y au maximum. En France par exemple, le constructeur propose une remise de 5 000€ depuis quelques semaines en cas de reprise d’un véhicule.

Rappelons que la marque a tendance à livrer ses voitures par « vagues » et celle du mois de septembre a été particulièrement conséquente. Le SUV parviendra-t-il à tenir ce rythme jusqu’à la fin de l’année et rester devant la Dacia Sandero et la Volkswagen Golf ? Pour l’instant, rien n’est moins sûr.