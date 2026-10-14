Mondial de l'Auto 2026 : Cybercab, Model Y...Rien de neuf chez Tesla mais la marque pousse fort pour rester leader
Pas de nouveauté automobile chez Tesla. Le constructeur américain a bien ramené le Cybercab, ce véhicule à deux places sans volant à conduite entièrement autonome. Mais on est encore loin de la commercialisation pour ce modèle dont la production vient seulement de démarrer aux Etats-Unis, avec une disponibilité uniquement à la réservation en « robotaxi » dans certains quartiers de la ville d’Austin.
Il doit devenir possible d’acheter le Cybercab aux Etats-Unis, « pour un prix situé entre 25 000 et 30 000 dollars », d’ici la fin de l’année 2027. Mais chez nous, ce Cybercab devra sans doute attendre un peu plus : le temps que la réglementation sur la circulation des véhicules 100% autonomes puisse être définie, chose qui ne devrait pas arriver avant 2028 au minimum. Au Mondial de Paris, ce drôle d’engin attise la curiosité des visiteurs qui essaient souvent de monter dedans.
Les remises en cas de reprise, les « stars » de Paris
Quoi de neuf à Paris sinon pour Tesla ? Des offres commerciales, seulement. On trouve bien un Model Y sur le stand (en version Grande Autonomie Transmission Intégrale) et une « vieille » Model 3 issue du réseau des voitures d’occasion certifiées, mais l’actualité concerne plutôt la remise de 5 000€ en cas de reprise pour le SUV et de 3 000€ pour la berline.
Des offres qui permettront probablement à Tesla de garder de gros rythmes de livraison en France, où le Model Y est devenu la voiture neuve la plus vendue sur les mois d’août et septembre 2026. L’époque où l’on se demandait si le comportement d’Elon Musk avait une influence sur les ventes de la marque semble bel et bien révolue !
Rappelons par ailleurs que Tesla doit dévoiler sa nouvelle Roadster, pure voiture de sport, d'ici quelques heures.
Notre avis
Rien de neuf chez Tesla donc, mais on comprend qu’un Model Y Propulsion à moins de 32 500€ (prime CEE et aide à la reprise déduites) puisse convaincre des clients même après toutes ces années.
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