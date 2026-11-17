Quand certains dépriment, d’autres exultent. Quand l’automobile allemande s’enfonce dans la crise, Elon Musk affiche un optimisme à tous crins. Volkswagen, Mercedes et BMW réduisent la voilure ? Tesla investit outre-Rhin et croit dur comme fer à la réussite de ses Cybercab, ces taxis autonomes qu’il entend déployer, alors qu’ils ne sont même pas homologués en Europe.

Il a décidé d’investir 3 milliards de dollars dans son usine berlinoise, ce qui ressemble à un peu d’argent de poche puisé dans sa fortune estimée à 874 milliards. Au programme : une extension d’une centaine d’hectares de l’usine de Grünheide dans la banlieue de la capitale allemande qui en compte déjà 300.

Une usine qui ne tourne qu’à 54 % de ses capacités, mais qui monte en cadence

Outre un nouveau hall de fabrication, destiné à l’assemblage des autos à deux places sans volant, sans pédales puisque sans chauffeur, une station de traitement des eaux est également de la partie. Ce nouveau site sera donc dévolu aux taxis autonomes, mais aussi, à la fabrication de robots domestiques Optimus en lesquels l’homme croit dur comme fer au point d’en faire son étendard et, à moyen terme, en faire une activité au moins aussi importante, voir plus, que l’automobile pour atteindre son objectif : gagner 1 000 milliards de dollars dans 10 ans.

L’extension de Berlin, comme les taxis autonomes et les robots sont-ils totalement irréalistes ? Pour les robots, l’avenir est flou. En revanche, pour les autos, l’avenir plus radieux. Évidemment, l’on se contente des chiffres actuels, ils sont farfelus. Car l’unité de production de Grünheide, d’où sortent 202 000 autos par an n’a tourné qu’à 54 % de ses capacités l’an passé. Ce qui laisse largement de la place pour l’assemblage des taxis.

Mais depuis, Musk a démissionné de ses fonctions auprès de Donald Trump, et la cabale menée contre lui s’est bien calmée. Tesla est reparti de plus belle en Europe notamment ou le Model Y, justement fabriqué à Berlin, a vu ses ventes s’envoler de 51,8 % à plus de 167 000 unités. En Allemagne, le phénomène est même beaucoup plus important puisque la hausse atteint 225 % sur les six premiers mois de l’année. De quoi encourager le milliardaire. D'autant que la montée en cadence est entamée et que 7 500 Model Y doivent désormais sortir des chaînes. Tesla a déjà recruté 2 000 personnes pour produire ses SUV.

Reste des obstacles très européens sur sa route. Et notamment, l’omnipotent syndicat IG Metall tous comme les associations écologistes qui se sont élevés contre l’extension. Mais Musk a prévenu : si les syndicats et les opposants s’en mèlent, il ne signe pas de chèque.

Le problème a été résolu par l’entremise du SPD, le parti social-démocrate de centre gauche qui aurait, selon la presse allemande, largement calmé les ardeurs des uns comme des autres.

Chance pour Musk : Dietmar Woidke le ministre-président social-démocrate du Brandebourg, le land dont dépend Berlin, est justement l’un des barons du SPD. Affaire conclue donc, et le ministre de s’en féliciter en déclarant « qu’en cette période de difficultés économiques, c’est un signal fort ». Et quelques emplois supplémentaires pour le land sont bons à prendre. Même si le nombre d'embauches restent flou pour le moment. Le constructeur évoque, pour le moment, plusieurs centaines de nouveaux salariés, dévolus à la construction et à la planification de la production.

Des taxis autonomes en Europe en 2029

Reste un autre gros point d’interrogation dans la projection d’Elon Musk vers le futur : les chances de réussite de son cybercab. La nouvelle unité qui doit l’assembler sera en construction dans quelques mois et le patron de Tesla entend bien livrer les premiers modèles en 2029. Or, cette date est celle qui est généralement retenue par les constructeurs pour l’homologation des taxis autonomes en Europe, comme nous l’avait notamment confiée Anne Laliron, directrice de l’innovation de Stellantis. Tous les constructeurs affûtent donc leurs engins pour cette date, Tesla comme les autres.

Peut-être que, pour une fois, Elon Musk ne prend pas ses désirs pour des réalités, et que ces dernières vont finir par se concrétiser.