Elon Musk affirme qu’il va vendre le Cybercab sans volant aux particuliers, mais à des conditions bien spécifiques

Lorsqu’Elon Musk a dévoilé le concept du Cybercab en 2024, le patron de Tesla affirmait que l’auto démarrerait sa carrière avant l’année 2027. Après avoir déjà suggéré il y a quelques jours que l’industrialisation de ce Cybercab était proche (car la suppression du Cybertruck était décidée justement pour lui laisser la place), il vient de donner de nouveaux détails.

« Des clients choisis par Tesla sont d’ores et déjà invités à acheter le Cybercab pour un usage personnel », vient d’écrire Elon Musk sur son compte X (anciennement Twitter).

29 990 dollars et 299€ dollars d’abonnement mensuel

Toujours d’après les documents publiés par Elon Musk et Tesla sur les réseaux sociaux, ce Cybercab coûtera 29 990 dollars à l’achat pour les clients particuliers et nécessitera en plus un abonnement mensuel de 299 dollars. Sachant que le véhicule ne dispose pas de volant, il sera impossible de se passer de cet abonnement mensuel de ce que l’on comprend.

Selon Elon Musk, donc, les clients pourront se faire conduire par leur Cybercab avant la fin de l’année en nombre limité. La production du Cybercab n’augmenterait que dans un second temps.

Interdit de la faire rouler en dehors des zones couvertes par les robotaxis !

Mais Tesla n’a toujours pas réussi à faire homologuer son système de conduite entièrement autonome (Full Self Driving) de façon à le rendre libre de toute supervision. Il reste considéré pour l’instant aux Etats-Unis (et dans les quelques pays européens où il a été approuvé) comme un système de conduite assistée de niveau 2++, obligeant légalement à garder un conducteur derrière le volant (qui conserve la responsabilité en cas d’accident). Dans les quartiers au Texas où les robotaxis de Tesla prennent des clients pour des déplacements locaux, il existe toujours un système de supervision à distance pour surveiller leur conduite.

Et les premiers clients du Cybercab ne pourront justement rouler que dans les zones déjà couvertes par les robotaxis de Tesla. C’est-à-dire, actuellement des quartiers de huit villes situées au Texas et en Floride.

La NHTSA, l’agence fédérale de sécurité routière aux Etats-Unis, a d’ailleurs lancé en septembre une enquête sur la certification du Cybercab de Tesla. La réglementation américaine oblige les constructeurs automobiles à garder un volant et un pédalier dans les véhicules à conduite autonome mais prévoit des dérogations à condition d’en faire la demande, dérogation que Tesla n’a jamais demandée. Les instances réglementaires américaines autoriseront-elles Tesla à livrer aux clients le Cybercab sans volant ? Le petit nombre de clients « sélectionnés » par Tesla signifie-t-il que ces premiers véhicules livrés seront toujours supervisés à distance et utilisés comme des autos de test, de la même façon que les robotaxis de Tesla déjà en circulation ? C’est probable. On ne parlerait donc pas de la livraison du Cybercab réellement à conduite 100% autonome.