"Trop de demande pour le Tesla Cybertruck" et pourtant, il va être supprimé

Personne n’oubliera la présentation officielle du Tesla Cybertruck à la fin de l’année 2019. A cette époque, le constructeur américain levait le voile sur un pick-up électrique au design totalement hors normes, en rupture totale avec les usages de l’industrie automobile. Elon Musk évoquait alors « un million » de personnes intéressées, comme si tout le monde voulait obtenir son exemplaire de l’engin.

Quatre ans plus tard lors de sa commercialisation, le Tesla Cybertruck a bien bénéficié d’un petit effet spéculatif lors de la livraison des premiers exemplaires, avec des prix qui pouvaient augmenter sur le marché de l’occasion dans des proportions délirantes. Puis la demande s’est tout simplement effondrée, tombant à des niveaux très loin des plans initiaux : 39 000 exemplaires en 2024, 20 200 en 2025 alors qu’on parlait initialement de plus de 250 000 exemplaires à moyen terme en année pleine.

« La demande est actuellement trop importante par rapport à nos capacités »

La dernière publication d’Elon Musk au sujet de ce Cybertruck est formulée d’une façon étonnante : « le carnet de commandes du Tesla Cybetruck est actuellement trop garni par rapport à nos capacités de production avant la suppression de sa chaîne de production en juin ou juillet prochain pour faire de la place au Cybercab. On va ajouter un créneau supplémentaire à l’usine pour pouvoir tout finir à temps », écrit le patron de Tesla sur son compte X (anciennement Twitter).

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On parle pourtant bien d’un modèle dont le niveau des commandes n’a jamais atteint les quotas souhaités, qui va disparaître seulement quatre ans après son démarrage commercial (alors que les Model 3 et Y actuels existent depuis près d’une décennie).

Rappelons au passage que le Cybercab devait aux dernières nouvelles démarrer ses livraisons aux clients aux Etats-Unis avant la fin de l’année 2027, ce qui n’a encore rien de sûr sachant qu’on parle d’un véhicule à conduite 100 % autonome sans volant autorisé à circuler nulle part dans le monde en l’état (sauf dans certains quartiers aux Etats-Unis où les Cybercab sont entrées en fonction en tant que robotaxis.