Le Tesla Cybertruck ne va finalement connaître qu’une carrière « éclair » : passé le « buzz » des mois ayant suivi la présentation de ce pick-up au design hors normes à la fin de la précédente décennie, le soufflé est retombé assez vite. Commercialisé à partir de la fin de l’année 2023, le Cybertruck n’a jamais réussi à s’approcher des niveaux de vente espérés par Tesla. Alors qu’Elon Musk tablait sur plus de 250 000 unités par an, il est tombé l’année dernière à 20 000 unités.

Comme l’a annoncé le patron de Tesla il y a quelques jours, le Cybertruck doit mettre fin à sa production dans le courant de l’été prochain. Officiellement pour laisser de la place au Cybercab, ce modèle sans volant à conduite entièrement autonome, alors même qu’il n’est pas certain d’obtenir une homologation complète d’ici la fin de l’année.

Les fans veulent garder le Cybertruck

Pour les fans de Tesla de la première heure, c’est un vrai choc. Avec son design incroyablement éloigné des standards de l’industrie automobile, le Cybertruck incarnait parfaitement la vision « disruptive » de Tesla. Le supprimer, c’est pour eux un renoncement total à cette vision et ils ont mis sur pied une pétition pour demander à Elon Musk de ne pas l’arrêter après seulement trois ans de carrière. « La décision d’abandonner le Cybertruck a provoqué une onde de choc au sein de la communauté des passionnés et des amateurs », écrit Troy Meekhof, à l’origine de la pétition sur Change.org. « Pour moi, comme pour tant d’autres, le Cybertruck incarne cette vision audacieuse et tournée vers l’avenir qui fait de Tesla un pionnier du secteur. »

Unplugged Performance, un préparateur américain spécialisé dans la modification des véhicules de Tesla, propose même de récupérer les outils de production du constructeur afin de continuer à fabriquer le pick-up. Il envisage carrément de mettre au point de nouvelles variantes du tout-terrain électrique, avec une déclinaison SUV et une version utilitaire « cargo ».

Reste à voir si cette industrialisation du Cybertruck peut être rentable : même si Elon Musk prétend l’inverse, l’arrêt anticipé de sa production laisse entendre que le modèle est un véritable échec commercial.