100 000 km en 17 mois avec une Tesla Model Y : le verdict sans appel de ce commercial

Les trépidations de la machine ? Très peu pour Aymeric. Au risque de faire bondir les puristes du moteur à explosion, après 17 mois et 100 000 km parcourus au volant de sa Tesla, son verdict est sans appel, « jamais je ne reviendrai au thermique ».

Pourtant ce gros rouleur n’est pas un technophile aveuglé. Commercial depuis près de 25 ans, dont 13 dans le Groupe La Centrale (même groupe que Caradisiac), son passage électrique s’est fait de manière pragmatique, après avoir utilisé deux SUV Kona hybrides dans le cadre de son travail. L’expérience de la double motorisation a agi comme un déclic « un coup électrique, un coup thermique, m’a permis de faire la différence au niveau de l’agrément de conduite. À tel point qu’à force je ne supportais plus de rouler à l’essence, le bruit du moteur me faisait bourdonner la tête » se souvient-il, lasse du grondement du 4 cylindres et des vibrations de la caisse.

Le saut dans l’électrique sans hésiter

Au moment de renouveler sa voiture de fonction, Aymeric a « naturellement » opté pour un modèle 100 % électrique. Mais lequel choisir ?

Pour trouver la voiture idoine, il écume les concessions premium. Mais aucune des BMW, Mercedes, Audi Q4 e-tron ou Volvo EX40 essayés ne l’emballent. « Ce qui me dérangeait, c’est qu’il s’agissait de modèle électrique, mais avec un intérieur à l’identique d’un modèle thermique ».

Aymeric finira par flasher sur une Tesla Model Y Grande Autonomie propulsion (batterie 79 kWh) à l’intérieur de « soucoupe volante » avec son design épuré et son écran gigantesque. La quintessence même de ce que doit apporter « un vrai modèle électrique ». Et d’avouer au passage ne pas avoir testé de modèles chinois, non intégrés dans la car policy de l’entreprise.

« Cette voiture saine et agile pour sa taille »

Quid du comportement dynamique pour ce professionnel qui écume en moyenne près de 6 000 km mensuels aussi bien sur les grands axes que sur les lacets de l’arrière-pays Pyrénéen.

« Par rapport à l’empattement, c’est une routière qui reste très agile » note-t-il. « C’est Une voiture saine, pas piégeuse » même sur les petites routes elle se montre facile à mener. Tout serait donc parfait ? Non ! Un petit bémol vient refroidir son enthousiasme. « J’habite dans une région où il y a beaucoup de vent et comme la voiture est relativement haute perché, il arrive qu’elle se dandine un peu de l’arrière » lorsque ça souffle en rafales.

« Je roule normalement sans restriction »

Et qu’on ne vienne pas lui parler de problèmes de poids, de galères de recharge ou de crainte de la panne. « Au quotidien, je ne vois même plus la différence avec le thermique », savoure-t-il.

Sur l’autoroute, je « roule à 130 km/h, avec clim et chauffage ». Pas question de ralentir à 110 km/h pour « gratter quelques watts » et faire « des économies de pacotilles ». Même pour aller en montagne, il ne troquerait pas son électrique contre un thermique

Et concernant les recharges ? Guidé par le planificateur, Aymeric branche sa Tesla sur le tentaculaire réseau de superchargeurs autoroutiers. « Je n’ai pas besoin de faire le plein, puisque de toute façon je m’arrête toutes les 2 à 3 heures. Un stop de 10-15 minutes me suffit pour finir le trajet. Sinon je recharge pendant la pause déjeuner, cela m’économise un stop en cours de route ».

Mais le véritable atout d’Aymeric, est de disposer d’une borne à domicile. « Au quotidien, je fais le plein à la maison pendant les heures creuses et cela me suffit pour ma tournée journalière ». Un gain de temps, mais aussi d’argent.

« J’économise 5 500 € par an »

S’il admet que le ticket d’entrée reste cher, le coût d’utilisation s’effondre au quotidien. En biberonnant en heures creuses la nuit sur sa wallbox de 16 ampères le compte est vite fait. Avec l’électrique Aymeric diminue sa facture énergie de plus de 5 500 € par rapport à un équivalent thermique. D’après ses calculs, le coût annuel du carburant tournerait aux alentours de 9 000 € contre 3 225 € pour l’électron.

Les visites chez le garagiste et le temps d’immobilisation du véhicule se sont aussi espacés. « En un an et demi j’y suis allé deux fois. La première pour mettre des pneus hiver. La seconde, il y a deux mois pour changer les pneus arrière ». Des Hankook Ventus S1 evo3 EV remplacés après plus de 40 000 km par une paire de Michelin Pilot Sport EV. Quant à la batterie, elle affiche après 100 000 km un SoH (State of health, ou taux de rétention par rapport à la capacité initiale de la batterie) de 90 %.

« Je n’ai pas changé mon style de conduite »

Et au volant alors ? Aymeric avoue ne rien avoir changé dans sa manière de conduire par rapport à ses précédentes voitures. « J’ai toujours adopté une conduite très coulée. Je ne pratique pas les démarrages en trombe aux feux et j’anticipe beaucoup les situations ». Bien que chaussé en 19 pouces, il constate une usure des gommes similaires, voire inférieure, à son ancien SUV.

Mais le vrai tour de force vient du freinage. Grâce au freinage régénératif (la fameuse conduite « One Pedal »), les plaquettes ne sont quasiment jamais sollicitées : « L’anticipation dans les ronds-points, je ne freine jamais en fait. » Et Quant aux disques, ils ne sont « absolument pas marqués ».

Au-delà des euros économisés, le bénéfice est également physique. Habitué aux maux de dos après de longues tournées, Aymeric a vu sa douleur disparaître en l’absence de microvibrations.

Et concernant la prochaine voiture Aymeric est catégorique « je ne reviendrai jamais au thermique ». Quant au modèle, il est déjà tout choisi. « Ce sera la même… mais en gris foncé. Je le dis à tout le monde, il faut être fou pour ne pas rouler en électrique ».