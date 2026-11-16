C’est une histoire sans fin : celle du plongeon de l’automobile allemande. Après le groupe Volkswagen et ses 100 000 suppressions d’emploi, les 8 000 prévus chez BMW, c’est au tour de Mercedes d’être rattrapé par la crise.

Entre les unités de production de voitures, de batteries, de composants, ce ne sont pas moins de dix usines et deux entités plus administratives ou de R&D répartis partout en Allemagne qui, en fin de semaine dernière, ont toutes reçu le même message sur l’intranet du groupe.

Les primes de Noël et de vacances en suspens

Un message, ou plutôt un ultimatum, envoyé par Britta Seeger. La DRH de l’étoile demande aux salariés de renoncer à quelques acquis en vigueur dans la maison à l’étoile depuis une bonne trentaine d’années. Les 35 h travaillées devront passer à 38, voir 40 heures, sans hausse de salaire. Les primes de Noël, et celles accordées pour les départs en vacances, devront être renégociées ou suspendues, ainsi que la participation aux bénéfices. Mercedes compte ainsi économiser quelque 800 millions d’euros par an.

En cas de refus des partenaires sociaux, la direction envisage non seulement de geler l’ensemble des investissements en Allemagne, mais aussi, et surtout, de fermer deux usines outre-Rhin, et de délocaliser leurs productions vers des pays ou la main-d’œuvre est moins élevée, comme c’est déjà le cas pour plusieurs modèles déjà assemblés en Hongrie. La direction affirme d’ailleurs qu’elle est en train d'« examiner de manière concrète et détaillée » plusieurs sites, avant de désigner les condamnés.

Autant dire que depuis quelques jours, l’ambiance est tendue dans les usines du groupe ou chacun se demande sur laquelle le couperet va tomber. Mais ce coup d’éclat en manière d’ultimatum est avant tout une forme de pression exercée sur les négociations en cours entre les représentants du personnel et la direction sur ces sujets.

Et si la réponse syndicale ne s’est pas fait attendre, elle n’est pas univoque. Ergun Lümali, vice-président du conseil de surveillance à la tête du comité central d’entreprise rejette « catégoriquement les fermetures d’usine », ajoutant « que nous savons nous défendre ».

De son côté, la responsable d’IG Metall dans la région du Bade-Wurtemberg, Barbara Resch est plus mesurée, assurant que « nous sommes prêts à chercher des solutions et voulons garantir ensemble l’avenir des sites et sécuriser les emplois ».

La faute à la Chine ?

Mais au-delà de cette technique du « good cop-bad cop », la tension est vive entre les représentants de la direction et ceux des salariés. Ces derniers reprochant notamment au board de la marque de préférer les délocalisations vers les pays de l’Est, plutôt que l'investissement dans des produits plus attractifs.

Pour la direction, l’origine de tous ces maux a un nom : la Chine. Un pays ou les ventes de Mercedes ont encore baissé de 29 % sur les neuf premiers mois de cette année. Ironie du sort : Geely et Baic, Chinois comme il se doit, détiennent 20 % du capital de l’Étoile.