Cette Mercedes rarissime ressort de son garage après 16 ans et seulement 53 km

Certaines voitures passent leur existence au garage. Mais cette Mercedes SLR McLaren Stirling Moss a poussé le concept jusqu’à l’absurde avec 53 kilomètres parcourus en 16 ans. Et pas question de parler d’un exemplaire ordinaire puisqu’il s’agit du dernier des 75 produits achevé en décembre 2009.

Commandée par un membre de la famille royale du Koweït, cette sportive se distingue par sa présentation très spéciale à base de carrosserie rouge Fire Opal, d’habitacle en cuir rouge et d’étriers dorés. Elle est également l’une des deux seules Stirling Moss équipées d’un système audio. Un luxe presque inutile dans cet engin dépourvu de toit et de pare-brise dont le V8 AMG 5,4 litres compressé développe 650 chevaux. De quoi atteindre 354 km/h avec des grands courants d’air en bonus.

Une belle hausse

Vendue 3,5 millions de dollars en 2024 (3,23 millions d’euros au taux de change de l’époque), cette pièce de collection revient sous le marteau de RM Sotheby's du 25 novembre au 2 décembre 2026. Les enchères pourraient dépasser 6 millions de dollars (5,4 millions d’euros au cours actuel). Une belle hausse de la côte malgré sa configuration qui ne plaira pas à tout le monde.