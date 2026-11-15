Cette Mercedes compacte cache le raffinement et la puissance d’une limousine de luxe : à acheter avant qu'il ne soit trop tard 

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

La 190 marque un renouveau chez Mercedes, où elle apporte un langage stylistique moderne et un essieu arrière multibras, deux éléments qui feront école. Parée de la qualité de fabrication typique de la marque, la 190 se révèle à la fois robuste et très efficace dynamiquement, ce que la version sportive 2.3-16 exploitera au mieux. Cette variante ne compte que 4-cylindres mais elle a vu sa cote s'envoler. On peut imaginer que la 2.6, pas sportive mais plus raffinée avec son 6-cylindres 2,6 l de 166 ch lui emboîte le pas à distance. Si elle est bien moins connue, elle se révèle plus agréable en usage courant par sa mécanique musicale, musclée et souple. Pourtant, la 190 2.6 demeure très abordable : ça ne va sûrement pas durer...

L’inspiration. Mercedes n’en manquait pas à la fin des années 70, quand il s’est agit d’une part de renouveler son design (avec la Classe S W126), ni au début de la décennie suivante en développant avec succès sa gamme vers le bas. Ce, sans renoncer à ses valeurs, ce qui semble inouï à l’heure actuelle…

Point ici de voiture à la mise au point improbable ni de trapanelle bling-bling et mal finie, mais bien un concentré du meilleur de Mercedes. Ce, avec un design plus moderne que jamais, un de ceux dont Bruno Sacco, le grand manitou du style de l’étoile, est le plus fier. C’est ça, la 190, type W201, présentée fin 1982, une auto immédiatement identifiable comme une Mercedes, inspirant la solidité, élégante et lissée à l’extrême. Songez que la 190, ultramoderne, sort en même temps que la BMW Série 3 E30, au look déjà daté.

Face à celle-ci, la petite de Stuttgart se signale également par un essieu arrière bien plus avancé, puisqu’il s’agit d’un authentique multibras. Ce, pour sécuriser le comportement routier sur le mouillé. A bord, la finition inspire toute la robustesse voulue, et d’emblée, l’airbag allié aux prétensionneurs de ceinture, sont disponibles.

Fort chère mais extrêmement bien conçue et fabriquée avec le plus grand soin, la 190 remporte un joli succès. Mercedes développe progressivement la gamme, avec en 1983, la sportive 2.3-16, et en 1986, la variante à 6 cylindres. Celle-ci se veut avant tout raffinée, son moteur 2,6 l de 166 ch à injection KE-Jetronic, issu de la grande 260 SE et déjà utilisé dans 260 E, étant d’abord travaillé en souplesse.

Avec ce bloc, la 190 E 2.6 pointe à 215 km/h, comme la BMW 325i, mais elle accélère moins fort, étant plus lourde (1 290 kg contre 1 205 kg à la bavaroise). Surtout, la Mercedes, comme de rigueur à cette époque, coûte une blinde quand elle arrive en France pour 1988 : 203 800 F, soit 59 750 € actuels selon l’Insee. A ce prix, on a droit à un équipement pingre. Certes, l’ABS est de série, tout comme les vitres électriques et la fermeture centralisée, voire le mano de pression d’huile, mais pour la radio, la clim, les jantes en alliage ou l’antipatinage, il faut remettre la main à la poche.

Fin 1988, la 190 est remaniée. Désormais, les protections latérales couvrent tout le bas de caisse, à bord, on trouve de nouveaux revêtements de sièges, et à l’arrière, on dispose de davantage de place pour les jambes. L’équipement s’enrichit un poil, mais fin 1989, en prévision de la norme Euro 0, un catalyseur est installé qui fait chuter la puissance à 160 ch. On peut désormais s’offrir sa 190 en Sportline, avec une suspension affermie de 20 %, une assiette abaissée de 22 mm, des sièges sport et un volant cuir allié à une direction plus rapide.

En 1991, on peut opter pour la variante Reference, offrant de série la clim, qui devient standard en 1992, accompagnée des jantes de 15 et des appuie-tête arrière. C’est le chant du cygne pour la 190 W201, remplacée en 1993 par la Classe C W202. 1,9 millions d’unités fabriquées, dont 104 907 en 2,6 l : joli succès.

Combien ça coûte ?

La 190 2.6 n’est pas encore chère. On trouve de beaux exemplaires dès 7 000 €, qui affichent certes plus de 250 000 km. A moins de 200 000 km, on dépasse les 10 000 €, alors que les exemplaires tournant autour de 100 000 km sont déjà à 13 000 €. Ces valeurs peuvent nettement varier en fonction de l’état, de l’historique et de la configuration. En effet, les options sont très nombreuses : boîte automatique à 4 vitesses, cuir, clim (manuelle ou auto), sièges électriques, antipatinage, vitres arrière électriques, toit ouvrant…

Quelle version choisir ?

D’abord, on préférera un exemplaire dans le meilleur état possible. Ensuite, la boîte auto, très bien adaptée au moteur, est un gros plus, tout comme la clim, si elle fonctionne. Si on aime la conduite dynamique, une Sportline sera un bon choix.

Les versions collector

Toutes, si leur état est bon. Les exemplaires à la configuration rare (couleurs, options intéressantes) sont plus intéressants de ce point de vue.

Que surveiller ?

En Mercedes de la bonne époque, la 190 profite d’une très grande qualité de fabrication et d’une fiabilité mécanique à toute épreuve. Mais tout ceci n’est valable que pour les exemplaires utilisés avec un minimum de respect et entretenus dans les règles. Or, la 190 demeurant peu chère, elle ne bénéficie pas forcément des soins dont elle a besoin.

Par exemple, la boîte auto doit être vidangée tous les 60 000 km, et le moteur tous les 10 000 km. Celui-ci bénéficie d’une chaîne de distribution en principe sans entretien, mais on peut en vérifier la tension dès 100 000 km. A ce compte-là, la mécanique passe les 400 000 km sans panne majeure (mais avec quelques fuites d’huile). Cela dit, l’injection déteste l’inaction (comme tous les système K ou Ke-Jetronic), l’allumage doit être régulièrement entretenu, et le visco-coupleur du ventilateur moteur contrôlé fréquemment.

La suspension et la transmission vieillissent normalement (attention à vidanger le différentiel de temps à autre), mais la corrosion peut attaquer sévèrement : regardez les passages de roue avant et les bas de caisse notamment. Pour sa part, l’habitacle encaisse vaillamment les années, même si la coiffe du tableau de bord se fend parfois sous l’effet du soleil, alors que l’entourage des compteurs devient cassant. Le bourrelet gauche du siège conducteur se troue sur les autos négligées. Bonne nouvelle, énormément de pièces se trouvent chez Mercedes (chères) ou chez des spécialistes.

Sur la route

A bord de la 190, on est étonné par la faible largeur aux coudes et l’espace non pas ridicule mais assez limité : il n’y en a pas tellement plus que dans une Fiat Uno… Mais voilà, l’ambiance est purement Mercedes. Matériaux de haute qualité, boutons et commandes qu’on croirait taillés dans le roc, ergonomie limpide, et… volant qui frotte sur les genoux. Au démarrage, la mélodie du 6-en-ligne envahit discrètement ce cockpit raffiné.

Levier sur D, on se met à rouler, et là, assis dans un siège plus souple que ne le veut sa réputation, on est étonné par la douceur générale. Direction, suspension, pédales : c’est relaxant. En usage courant, la 190 2.6 subjugue par son silence et son confort, tout en freinant presque comme une moderne. Puis, quand on enfonce l’accélérateur, le moteur, jusque-là discret, fait valoir un punch très intéressant tout en adoptant une sonorité agréablement métallique. La boîte auto lui va comme un gant, ce qui ne gâche rien.

Très sûr et équilibré, le comportement rassure, puis se montre plutôt efficace, sans jamais se désunir, alors que la direction est précise. On n’a certes pas la vivacité ni le sentiment de connexion qu’on ressent dans une BMW 325i E30, mais le confort et le silence compensent. Affaire de goût ! Reste que la 190 2.6 consomme pas mal, à 11 l/100 km en moyenne.

L’alternative newtimer

Mercedes C320 W203 (2000 – 2005)

Si la Classe C de première génération semble très proche de la 190, la 3e du nom en diffère assez radicalement. Pas tant par sa définition, moteur avant/propulsion que son design, marqué par des lignes plongeantes et des projecteurs en forme de cacahuète.

Un style fluide qui rappelle celui de la grande Classe S W220. Codée W203, cette Classe C fait le plein d’équipements comme aucune de ses devancières, tout en contenant ses coûts. En haut de gamme C320, elle bénéficie d’un V6 3,2 l de 218 ch qui, allié à une boîte 6 manuelle (ou une automatique à 5 rapports), la propulse à 245 km/h.

Ce moteur, équipant aussi la S320, s’accompagne d’une très belle dotation. Par ailleurs, la C320 est disponible en 4 roues motrices et en break, autant de variantes interdites à la 190. Relookée légèrement en 2004, la C320 disparaît en 2005, remplacée par la C350, plus puissante mais moins fiable. A partir de 5 000 €.

Mercedes-Benz 190 E 2.6 (1988), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en ligne, 2 599 cm3

Alimentation : injection Bosch KE-Jetronic

Suspension : jambes de force, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, ou 4 automatique, propulsion

Puissance : 166 ch à 5 800 tr/min

Couple : 228 Nm à 4 600 tr/min

Poids : 1 290 kg

Vitesse maxi : 215 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,2 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Mercedes 190, rendez-vous sur le site de La Centrale.