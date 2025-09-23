Cette vieille Mercedes vaut plus de 200 000 euros pour une bonne raison

Glisser dans son garage une voiture de pilote de Formule 1 demande une coquette somme même lorsque cette dernière affiche un fort kilométrage. La preuve avec cette Mercedes 190E 2.3-16 achetée neuve en 1985 par Ayrton Senna suite à une course monotype dans laquelle le Brésilien remportait la victoire avec un exemplaire identique face à d'autres stars de la F1. Senna avait parcouru 40 000 kilomètres à son volant avant de la céder. Plusieurs propriétaires et décennies plus tard, l'odomètre de la berline affiche un peu moins de 250 000 kilomètres.

Le possesseur actuel dispose de ce véhicule dans sa collection depuis 1996. En 2004, il émigre en Australie et embarque avec lui la tricorps germanique. Passionné par le modèle et son histoire, l'homme offre à son auto un entretien irréprochable conforme à son état spectaculaire de conservation.

Une vente le 1er novembre

Le spécialiste des enchères RM Sotheby's se chargera le 1er novembre prochain de la vente aux enchères de cette voiture au passé atypique. La fourchette de l'ancienne Mercedes 190E 2.3-16 d'Ayrton Senna se situe entre 230 000 et 265 000 euros. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir son prix de vente.