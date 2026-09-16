Alexandre Bataille Le 16/09/2026 à 17:00

Dans /

de la rédaction

5. La fiche technique du Mercedes GLB 220 4Matic AMG Line

4. Les notes du Mercedes GLB 220 7 places

3. Nouveau Mercedes GLB 4Matic : est-il vraiment plus intéressant que ses rivaux 7 places ?

2. Mercedes GLB : quelle finition choisir entre Progressive, AMG Line et Business ?

1. Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?

Chiffres clés *

Longueur : 4,73 m

Largeur : 1,86 m

Hauteur : 1,68 m

Nombre de places : 5 places

Volume du coffre : 480 l / 540 l Boite de vitesse : Auto. à 8 rapports

Carburant : Essence

Taux d'émission de CO2 : NC

Date de commercialisation du modèle : Mars 2026

* pour la version II 1.5 220 4MATIC AMG LINE.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.