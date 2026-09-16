Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?
Malgré l’offensive électrique, Mercedes GLB conserve ses blocs thermiques hybrides. Avec sa transmission 4Matic et sa modularité 7 places, la version 220 de 190 ch promet polyvalence et confort familial. Mais la différence de prix avec le GLB 200 de base est-elle vraiment justifiée ?
Sommaire
Note
de la rédaction
13,8/20
En bref
SUV 7 places
Puissance : 190 ch
À partir de 55 550 €
Le nouveau Mercedes GLB marque un tournant dans la stratégie du constructeur allemand en abandonnant l’appellation « EQB » pour sa version 100 % électrique au profit d’un nom unique. Si la variante à zéro émission impressionne avec sa batterie de 85 kWh utiles (offrant jusqu’à 633 km d’autonomie WLTP et une recharge en 22 minutes), certains clients souhaitent avoir le choix. C’est pour cette raison que Mercedes conserve des motorisations thermiques électrifiées, proposées ici en deux niveaux de puissance.
Les versions GLB 200 et GLB 220 (modèle testé) partagent ainsi le même nouveau 4-cylindres essence 1.5 turbo. Concrètement, le bloc thermique développe 163 ch sur le GLB 200 et 190 ch sur le GLB 220, auxquels s’ajoutent ponctuellement les 30 ch du moteur électrique directement intégré à la boîte automatique 8G-eDCT. Cette différence de puissance est-elle perceptible et surtout nécessite-t-elle un effort financier de 4 150 € ?
À vrai dire, pas vraiment. Grâce à un niveau de couple maxi légèrement plus élevé, celui-ci atteignant 300 Nm, les relances sont légèrement plus vives, notamment lorsque le véhicule est occupé par des passagers. Autrement, le constat est quasiment le même qu’au volant de la version GLB 200. Les accélérations sont suffisantes pour ne pas se mettre en difficulté mais l’Allemand n’a aucune prétention sportive. Dans ce domaine, l’électrique offre davantage de vigueur. Légèrement hésitante à basse vitesse, la boîte automatique retrouve toute sa douceur sur route et autoroute, au bénéfice du confort. Le 1.5 s’avère souple et assez élastique mais plutôt sonore dans l’effort.
Sur notre parcours d’essai mixte, la consommation moyenne s’est établie à 7,5 l/100 km pour notre version équipée de la transmission intégrale (4Matic). Un score correct pour un SUV de 200 ch à 4 roues motrices. À ce propos, il convient de souligner que le GLB est l’un des rares modèles 7 places du marché à être proposé aussi en version 4 roues motrices quasiment toutes les motorisations. Un mode « Offroad » permet de bloquer la répartition du couple à 50/50 entre les essieux pour optimiser la motricité sur sol glissant.
Un véhicule familial, confortable et polyvalent
C’est là tout l’intérêt du bloc 220 : offrir un couple supérieur mieux adapté à la transmission intégrale. comme pour tracter ou rouler en montagne. À défaut d’en avoir l’usage, la version 200 reste à privilégier. Le poids important et les rejets de CO2 pénalisent le GLB dans quasiment toutes les configurations. Toutefois, l’abattement fiscal prévu pour les familles ayant au moins 3 enfants à charge permet de neutraliser ces malus, repositionnant le bloc thermique comme une option pertinente pour les grands foyers. Ce véhicule familial n’aime pas être maltraité. Son empattement long et son poids élevé découragent d’ailleurs toute conduite dynamique. Il s’impose en revanche comme un bon élève en matière de confort grâce à des suspensions souples et une insonorisation très soignée, notamment sur voie rapide. Au chapitre des options, l’amortissement variable (700 €) s’avère très recommandable car il affine la filtration tout en raffermissant l’amortissement en mode Sport pour regagner en dynamisme.
Le GLB mesure 4,73 m, un gabarit encore « compact » pour circuler et stationner sans grosses difficultés. Attention toutefois à la largeur importante qui atteint les 2 mètres lorsque les rétroviseurs sont déployés. L’habitacle permet d’accueillir jusqu’à 7 personnes. Au deuxième rang, la position de l’assise, assez basse et horizontale, manque de maintien latéral. On apprécie toutefois la possibilité de coulisser cette dernière et d’incliner le dossier des sièges. En revanche, l’accès aux places du dernier rang aurait gagné à être facilité par une meilleure cinématique, car en pratique, y accéder n’est vraiment pas simple. Les deux strapontins du troisième rang restent réservés à des occupants de moins de 1,70 m. En configuration 5 places (troisième rang rabattu), le volume de chargement atteint 480 dm³. En configuration 7 places, l’espace résiduel impose l’usage de solutions de transport complémentaires pour les bagages.
À l’intérieur, la planche de bord intègre la dalle « Superscreen » de dernière génération. Celle-ci réunit un combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces, un écran central tactile de 14 pouces ainsi qu’un écran optionnel de même taille face au passager. Animé par la quatrième génération du système MBUX, l’ensemble se distingue par sa réactivité et intègre la navigation Google ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Du côté de l’ergonomie, les commandes tactiles du volant restent pour nous à bannir, tant leur fonctionnement n’est pas intuitif. Mercedes a toutefois réimplanté des commandes physiques pour le régulateur de vitesse et la molette de volume.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,73 m
- Largeur : 1,86 m
- Hauteur : 1,68 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 480 l / 540 l
- Boite de vitesse : Auto. à 8 rapports
- Carburant : Essence
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Mars 2026
* pour la version II 1.5 220 4MATIC AMG LINE.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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