Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?
5. La fiche technique du Mercedes GLB 220 4Matic AMG Line
Les chiffres clés
|Mercedes Glb 2 II 1.5 220 4MATIC AMG LINE
|Généralités
|Finition
|AMG LINE
|Date de commercialisation
|11/03/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,73 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,68 m
|Empattement
|2,88 m
|Volume de coffre mini
|480 L
|Volume de coffre maxi
|540 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 905 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|10 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|1 499 cm3
|Puissance
|190 ch
|Couple
|300 Nm
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|212 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.5 s
|Volume du réservoir
|60 L
|Emissions de CO2
|138 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|4896
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