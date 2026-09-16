Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?
2. Mercedes GLB : quelle finition choisir entre Progressive, AMG Line et Business ?
Progressive Line : l'équilibre entre raffinement et technologie Affichée dès 55 550 €, cette version d'entrée de gamme ne fait aucun compromis sur le standing. Son design extérieur se distingue par une calandre étoilée au contour illuminé, surplombant des jantes de 17 pouces. À bord, le confort est roi : toit panoramique, sellerie ARTICO et volant sport entourent une interface numérique de pointe, composée d'un combiné d'instruments de 10,25 pouces et d'une dalle tactile centrale de 14 pouces.
AMG Line : l'ADN sportif Pour 60 350 €, la ligne AMG transforme le SUV en un modèle plus agressif. Dotée d'un kit carrosserie noir brillant, de jantes de 18 pouces et de projecteurs LED, elle mise sur le dynamisme. L'intérieur suit cette lignée avec des surpiqûres rouges, un volant en cuir Nappa à méplat et l'ajout pratique du système KEYLESS-GO avec ses poignées affleurantes.
Business Line & Executive : le choix des professionnels La gamme Business Line (56 750 €) privilégie l'efficacité avec la peinture métallisée de série et la recharge sans fil. Pour ceux qui recherchent le summum, la Business Line Executive (55 600 €) fusionne le look AMG avec le Pack Sport Black. Elle y ajoute des technologies de pointe comme les projecteurs MULTIBEAM LED et le Pack Mémoires pour un confort sur mesure.
Le point techno : une dotation de série impressionnante
Dès le premier niveau de finition, le GLB surprend par sa richesse technologique. La sécurité est assurée par le régulateur actif et le maintien dans la voie, tandis que l'infodivertissement propose une IA conversationnelle et des fonctions ludiques (jeux, caméra à selfie) directement intégrées à l'interface.
Equipements et options
Version : II 1.5 220 4MATIC AMG LINE
Equipements de sécurité
Airbag genou
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag central
Airbag conducteur et passager AV
Contrôle de la traction (TCS)
Système de contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Double porte-gobelets dans la console centrale
Fixation de siège-enfant i-Size
Verrouillage centralisée
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Console centrale en deux parties avec un espace de rangement fermé et deux espaces ouverts
Insert décoratif planche de bord passager avec motif étoilé rétroéclairé Mercedes-Benz
Banquette AR 40/20/40
Réglage des sièges manuel (16 directions) avec réglage lombaire électrique (4 directions)
Rétroviseur central à occultation automatique
Connexion Bluetooth
Esthétique / Carrosserie
Peinture Noir nocturne uni
Rails de toit
Autres équipements
Train de roulement confort
Pack AMG Line
Gilet de sécurité pour le conducteur
Pack USB Plus
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
TIREFIT
Dynamic select
Avertisseur sonore pour les piétons
Protection des piétons
Baguettes de haut de glace et de bas de glace en aluminium brillant
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Double bosselage sur le capot
Pack Advanced Plus avec Services connectés
Pack Advanced avec Services connectés
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Diffuseur optimisé sur le plan aérodynamique
Seuils de porte siglés Mercedes-Benz
Coffre AR d’un volume de 540L à ouverture électrique
Crochets (x4) dans le coffre
Témoin de l'intervalle d’entretien ASSYST
Mode Terrain
Témoin de niveau des fluides
Prise électrique dans le coffre
Boîte de vitesses à double embrayage automatique 8 rapports 8G-eDCT
Système hybride avec technologie 48V
Euro NCAP 5 étoiles
Combiné d'instrumentation 10.25''
Pare-soleil éclairé avec mirroir
Système multimédia MBUX
Options disponibles
-
Vitres latérales AR et lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Pneumatiques été:
0 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Radio digitale:
0 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
3ème rangée de sièges pour 2 personnes:
1350 €
-
Pneus optimisés avec absorption de bruit:
0 €
-
Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de recharge sans fil pour smartphone:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Capot transparent:
0 €
-
Accoudoir AR:
0 €
-
Rappel passif de présence de personnes:
0 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
600 €
-
Protection du véhicule GUARD 360°:
550 €
-
Protection du véhicule GUARD 360° Plus avec services connectés:
900 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX:
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Alarme antivol et anti-effraction avec pré-équipement pour détection de collision:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatif:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC:
0 €
-
Assistant d'angle mort:
0 €
-
Assistant de franchissement de ligne:
0 €
-
Service connecté : Assistant de signalisation routière:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Freinage d'urgence assisté:
0 €
-
Fonction d'Arrêt d'urgence:
0 €
-
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement:
0 €
-
Avertisseur de sortie:
0 €
-
Assistant de manoeuvre:
0 €
-
Caméra de recul:
0 €
-
Assistant d'angle mort plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Garniture en ARTICO Noir/Rouge Power:
200 €
-
Garnitures ARTICO/Microfibre MICROCUT Noir/Blanc Perle, surpiqûre Rouge:
200 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
Prise 12 V pour le passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le conducteur:
0 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le passager:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Rehausse du siège à gauche:
0 €
-
Rehausse du siège à droite:
0 €
-
Service connecté : équipements de série:
0 €
-
Système de sonorisation Surround Burmester 3D:
1100 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 branches noir brillant/naturel brillant:
0 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Protection de transport complète:
0 €
-
Service connecté : ENERGIZING COMFORT:
250 €
-
Label identification sous pare-brise:
0 €
-
Antenne:
0 €
-
Protection antivol renforcée:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Vision Control:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Service Connecté : Pré-équipement pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Etoile centrale Mercedes-Benz éclairée:
0 €
-
Avertisseur de perte de pression des pneus:
0 €
-
Disque de freins revêtus:
0 €
-
Amortissement variable:
0 €
-
Jantes alliage AMG 20" à branches en Y:
850 €
-
Jantes alliage AMG 20'' multibranches:
1050 €
-
Habillages de passage de roue noir brillant:
300 €
-
Airbags latéraux à AR:
200 €
-
Sièges AR à réglage longitudinal:
0 €
-
MULTIBEAM LED:
600 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Documentation d'approbation pour les aides à la conduite:
0 €
-
Service connecté : Fonction de stationnement Mémoire:
0 €
-
Superscreen MBUX:
0 €
-
Peinture Métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture Métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture métallisée Noir Cosmos Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture métallisée Rouge Patagonie:
1200 €
-
Peinture uni Gris alpin:
1900 €
-
Peintures uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peintures uni Aqua Mint:
350 €
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