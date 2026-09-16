Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?
3. Nouveau Mercedes GLB 4Matic : est-il vraiment plus intéressant que ses rivaux 7 places ?
La concurrence : moins cher que les généralistes
Dans le segment t SUV familiaux accueillant jusqu'à 7 passagers, le Mercedes GLB fait face à une concurrence principalement généraliste comme les Renault Espace, Peugeot 5008, Volkswagen Tayron ou encore le Skoda Kodiaq. Le SUV Tchèque est le seul à proposer une offre à 4 roues motrices, étonnement plus chère que celle du Mercedes GLB.
A retenir : Pour le 4x4 oui, pour le reste visez le GLB 200
Facturée 4 150 € de plus que le GLB 200, cette déclinaison ne se justifie réellement que si vous avez l'utilité de la transmission intégrale. En effet le couple supérieur convient mieux pour la transmission 4x4 (plus lourde). Pour un usage quotidien traditionnel, le GLB 200 reste l'option la plus rationnelle.
Caradisiac a aimé
- L'espace à bord
- La modularité bien pensée malgré quelques oublis
- Le confort et l'insonorisation
- La polyvalence
Caradisiac n'a pas aim
- Les à-coups de la boîte à basse vitesse
- L'accès aux deux dernières places
- Les deux places supplémentaires à 1 350 €
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.5 220 4MATIC AMG LINE
|138 (wltp)
|62 600 €
|€
|II 1.5 220 4MATIC BUSINESS LINE
|138 (wltp)
|59 000 €
|€
|II 1.5 220 4MATIC BUSINESS LINE EXECUTIVE
|138 (wltp)
|65 600 €
|€
|II 1.5 220 4MATIC PROGRESSIVE LINE
|138 (wltp)
|57 800 €
|€
|II 1.5 220 AMG LINE
|133 (wltp)
|60 350 €
|€
|II 1.5 220 BUSINESS LINE
|133 (wltp)
|56 750 €
|€
|II 1.5 220 BUSINESS LINE EXECUTIVE
|133 (wltp)
|63 350 €
|€
|II 1.5 220 PROGRESSIVE LINE
|133 (wltp)
|55 550 €
|€
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