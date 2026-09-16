La concurrence : moins cher que les généralistes

Dans le segment t SUV familiaux accueillant jusqu'à 7 passagers, le Mercedes GLB fait face à une concurrence principalement généraliste comme les Renault Espace, Peugeot 5008, Volkswagen Tayron ou encore le Skoda Kodiaq. Le SUV Tchèque est le seul à proposer une offre à 4 roues motrices, étonnement plus chère que celle du Mercedes GLB.

A retenir : Pour le 4x4 oui, pour le reste visez le GLB 200

Facturée 4 150 € de plus que le GLB 200, cette déclinaison ne se justifie réellement que si vous avez l'utilité de la transmission intégrale. En effet le couple supérieur convient mieux pour la transmission 4x4 (plus lourde). Pour un usage quotidien traditionnel, le GLB 200 reste l'option la plus rationnelle.

Caradisiac a aimé

L'espace à bord

La modularité bien pensée malgré quelques oublis

Le confort et l'insonorisation

La polyvalence

Caradisiac n'a pas aim

Les à-coups de la boîte à basse vitesse

L'accès aux deux dernières places

Les deux places supplémentaires à 1 350 €