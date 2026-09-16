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Essai

Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

7  

3. Nouveau Mercedes GLB 4Matic : est-il vraiment plus intéressant que ses rivaux 7 places ?

 

Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?

 

La concurrence : moins cher que les généralistes 

Dans le segment t SUV familiaux accueillant jusqu'à 7 passagers, le Mercedes GLB fait face à une concurrence principalement généraliste comme les Renault Espace, Peugeot 5008, Volkswagen Tayron ou encore le Skoda Kodiaq. Le SUV Tchèque est le seul à proposer une offre à 4 roues motrices, étonnement plus chère que celle du Mercedes GLB.

A retenir :  Pour le 4x4 oui, pour le reste visez le GLB 200 

Facturée 4 150 € de plus que le GLB 200, cette déclinaison ne se justifie réellement que si vous avez l'utilité de la transmission intégrale. En effet le couple supérieur convient mieux pour la transmission 4x4 (plus lourde). Pour un usage quotidien traditionnel, le GLB 200 reste l'option la plus rationnelle.

Caradisiac a aimé

  • L'espace à bord
  • La modularité bien pensée malgré quelques oublis
  • Le confort et l'insonorisation
  • La polyvalence

 

Caradisiac n'a pas aim

  • Les à-coups de la boîte à basse vitesse
  • L'accès aux deux dernières places
  • Les deux places supplémentaires à 1 350 €

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.5 220 4MATIC AMG LINE 138 (wltp) 62 600 €  €
II 1.5 220 4MATIC BUSINESS LINE 138 (wltp) 59 000 €  €
II 1.5 220 4MATIC BUSINESS LINE EXECUTIVE 138 (wltp) 65 600 €  €
II 1.5 220 4MATIC PROGRESSIVE LINE 138 (wltp) 57 800 €  €
II 1.5 220 AMG LINE 133 (wltp) 60 350 €  €
II 1.5 220 BUSINESS LINE 133 (wltp) 56 750 €  €
II 1.5 220 BUSINESS LINE EXECUTIVE 133 (wltp) 63 350 €  €
II 1.5 220 PROGRESSIVE LINE 133 (wltp) 55 550 €  €
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