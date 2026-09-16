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Mercedes Glb 2

Essai

Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

11  

4. Les notes du Mercedes GLB 220 7 places

 

Mercedes GLB 220 : la version thermique la plus puissante vaut-elle le surcoût ?

Le Mercedes GLB 220 (163 + 30 ch, à partir de 55 500 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux essence à motorisation hybride légère ou intégrale proposant jusqu’à 7 places, qui comprend notamment :

Peugeot 5008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 42 200 €)

Renault Espace full hybrid E-Tech (200 ch, à partir de 46 000 €)

Volkswagen Tayron 1.5 eTSI (150 ch, à partir de 51 900 €)

Mercedes GLB 220 4Matic AMG Line 2026
Budget
  • 5.63
  • 5.63
  • 5.63
  • 5.63
  • 5.63
 
Pratique
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,8 /20
Explication des critères de notation
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