Le plan social de BMW fait moins peur que celui de Volkswagen pour l'instant

Une marge comprise entre 1 et 3 % alors que le constructeur prévoyait initialement entre 4 et 6 %. Voilà les estimations corrigées par Bmw sur son exercice complet de 2026, après la publication de résultats très décevants en juin dernier. Le groupe à l’hélice, qui avait vu fondre son action à la suite de ces annonces, vient d’ailleurs d’officialiser l’annulation de sa participation au prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : une mesure très symbolique, actant la réaction du constructeur qui va rentrer dans une phase de restructuration.

D’après les journalistes de Bloomberg, ce plan de restructuration se prépare activement en coulisses. Comme chez Volkswagen, il consistera à réduire les effectifs mais contrairement à l’autre géant allemand, il n’est pas prévu de fermer des usines pour l’instant.

8 000 postes en moins

BMW tablerait sur une réduction de 8 000 postes, principalement en Allemagne. Mais alors que Volkswagen prépare des coupes à tous les niveaux avec la fermeture de nombreux sites de production, le constructeur bavarois voudrait se focaliser sur les postes de cadres en-dehors de la fabrication des voitures.

Et comme chez Volkswagen, le but sera de procéder à ces réductions d’effectifs sans licenciements frontaux, avec des plans de départs volontaires dans les départements administratifs du groupe mais aussi celui des recherches et développements. Ce plan doit se mettre en place à partir du mois d’octobre et jusqu’à l’année prochaine.

Il restera plus de 150 000 employés dans le monde

Rappelons que le groupe BMW compte actuellement plus de 150 000 employés dans le monde : ce plan de suppressions de postes apparaît donc moins drastique que celui de Volkswagen, dont les réductions d’effectif doivent atteindre 100 000 postes d’ici la fin de la décennie.