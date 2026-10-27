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Mercedes Classe C 5

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Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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Mercedes n’abandonne pas le thermique en offrant une mise à jour à l’actuelle Classe C. Cette dernière cohabitera avec la toute nouvelle version électrique dans les concessions de l’étoile. Contre toute attente, c’est le diesel qui s’avère le moins cher mais aussi le moins pénalisé de la gamme.

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

En bref
Berline premium
Restylage
À partir de 55 300 €

Lancée pour la première fois en électrique, la nouvelle Classe C commence à rejoindre les showrooms de la marque. Toutefois, comme son compatriote BMW, Mercedes a fait le choix de conserver une offre thermique afin de préserver ses volumes sur des marchés encore frileux comme l’Amérique du Nord ou l’Asie.

La nouvelle Classe C reposant sur une plateforme 100 % électrique, impossible d’y glisser un bloc thermique. Mercedes n’a donc eu d’autre choix que d’actualiser la génération actuelle (type W205), lancée en 2021. Du coup, deux Classe C de conception bien différentes seront proposées aux clients dans les concessions Mercedes.

Mercedes a légèrement retravaillé la face avant pour se rapprocher du design de la nouvelle Classe C électrique.
Mercedes a légèrement retravaillé la face avant pour se rapprocher du design de la nouvelle Classe C électrique.

En toute logique, le design aussi est totalement différent. Vue de l’avant, la Classe C « thermique » voit sa face avant rénovée. Le bouclier et les projecteurs ont été redessinés. Les dépenses ont été beaucoup plus limitées en ce qui concerne la poupe, avec simplement de nouveaux feux intégrant les étoiles à 3 branches. Ces éléments lumineux sont réservés à la berline ; le break, qui pèse pourtant plus de la moitié des ventes, conserve ses anciennes optiques arrière.

Les optiques arrière ont désormais une signature lumineuse en forme d’étoile. Mais uniquement sur la berline. Le break conserve l’ancienne.
Les optiques arrière ont désormais une signature lumineuse en forme d’étoile. Mais uniquement sur la berline. Le break conserve l’ancienne.

À bord, hormis l’arrivée d’un nouveau volant équipé de commandes physiques pour gérer le volume et le régulateur/limiteur de vitesse, pas de modifications visibles non plus. Dommage, on aurait apprécié que la Classe C reprenne la tablette horizontale du dernier CLA. La berline conserve ses deux écrans, mais la tablette centrale a été mise à jour avec l’adoption du dernier système d’exploitation. Il centralise toutes les fonctions, autorise les mises à jour à distance et déploie la 4ᵉ génération de l’interface MBUX enrichie par les services Google. La qualité de présentation est fidèle à la réputation de la marque, tout du moins sur cette version AMG line, à la planche de bord recouverte de cuir surpiqué et de carbone.

Hormis l’arrivée d’un nouveau volant doté de commandes physiques, l’intérieur est reconduit à l’identique. Le système d’exploitation a également été mis à jour tout comme l’interface multimédia.
Hormis l’arrivée d’un nouveau volant doté de commandes physiques, l’intérieur est reconduit à l’identique. Le système d’exploitation a également été mis à jour tout comme l’interface multimédia.
Deux adultes voyageront confortablement à l’arrière du moment qu’ils ne dépassent pas 1, 80 m.
Deux adultes voyageront confortablement à l’arrière du moment qu’ils ne dépassent pas 1, 80 m.
Le coffre desservi par une male cube 455 litres. Ce volume tombe à 315 litres seulement sur les versions hybrides rechargeables.
Le coffre desservi par une male cube 455 litres. Ce volume tombe à 315 litres seulement sur les versions hybrides rechargeables.

L’habitabilité est toujours limitée aux places arrière pour les grands gabarits. Même topo pour les volumes de chargement, eux aussi dans la moyenne basse du segment. La malle arrière est vaste, mais assez peu pratique pour le chargement d’objets volumineux. Comptez 455 litres. Le break ne fait pas beaucoup mieux avec 490 litres, mais il autorise plus de latitude en hauteur. Enfin, ces valeurs tombent respectivement à 315 et 360 litres si vous optez pour une motorisation hybride rechargeable.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,76 m
  • Largeur : 1,82 m
  • Hauteur : 1,43 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 455 l / NC
  • Boite de vitesse : Auto. à 9 rapports
  • Carburant : Diesel
  • Taux d'émission de CO2 : 116 g/km
  • Date de commercialisation du modèle : Mai 2018

* A titre d'exemple pour la version V 250 D AMG LINE 9G-TRONIC.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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