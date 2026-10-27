L’habitabilité est toujours limitée aux places arrière pour les grands gabarits. Même topo pour les volumes de chargement, eux aussi dans la moyenne basse du segment. La malle arrière est vaste, mais assez peu pratique pour le chargement d’objets volumineux. Comptez 455 litres. Le break ne fait pas beaucoup mieux avec 490 litres, mais il autorise plus de latitude en hauteur. Enfin, ces valeurs tombent respectivement à 315 et 360 litres si vous optez pour une motorisation hybride rechargeable.