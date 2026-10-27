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Mercedes Classe C 5

Essai

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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4. Existe-t-il encore une clientèle pour la Mercedes Classe C thermique ?

 

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

La Classe C « thermique » fait face à la nouvelle BMW Serie 3 « thermique ». Les deux concurrentes suivent la même ligne directrice avec une double offre. La Serie 3 prend un peu plus risques avec un design vraiment nouveau. Les tarifs de la  Classe C sont au final en milieu de tableau des rares berlines premium thermiques encore en vente sur le marché aux côtés de l’Audi A5 et de l’Alfa Romeo Giulia.

A retenir : le diesel ou l’électrique

En restylant sa berline, « à moindre coût », Mercedes s’assure de conserver une clientèle très attachée aux motorisations thermiques. La Classe C n’est toujours pas bon marché mais elle conserve ses qualités dynamiques et surtout une sobriété à toute épreuve grâce à ses motorisations diesel. Ces deux dernières sont au final les moins chères mais aussi les moins pénalisées du catalogue. Pour tout autre usage que celui d’avaler les kilomètres, nous vous recommandons de patienter car les versions moins cheres que de la nouvelle Classe C électrique vont arriver prochainement

Caradisiac a aimé

  • Le confort général
  • Le fait de conserver une offre thermique pour certains besoins
  • La qualité perçue
  • La sobriété du moteur diesel
  • La grande capacité du réservoir

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les tarifs élitistes
  • La sonorité du diesel importante
  • Les à-coups (boîte et moteur électrique) à basse vitesse

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
V 250 D AMG LINE 9G-TRONIC 116 (wltp) 64 300 €  €
V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC 48 (wltp) 71 500 €  €
V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 48 (wltp) 66 700 €  €
V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC BUSINESS LINE 9G-TRONIC 48 (wltp) 67 600 €  €
V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE AMG LINE 9G-TRONIC 52 (wltp) 69 100 €  €
V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 52 (wltp) 64 300 €  €
V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE BUSINESS LINE 9G-TRONIC 52 (wltp) 65 200 €  €
V (2) 2.0 400 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC 48 (wltp) 75 800 €  €
V (2) 2.0 400 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 48 (wltp) 71 000 €  €
V (2) 2.0 400 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC BUSINESS LINE 9G-TRONIC 48 (wltp) 71 900 €  €
V (2) 200 AMG LINE 9G-TRONIC 141 (wltp) 60 900 €  €
V (2) 200 AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 141 (wltp) 56 100 €  €
V (2) 200 BUSINESS LINE 9G-TRONIC 141 (wltp) 57 000 €  €
V (2) 250 AMG LINE 9G-TRONIC 141 (wltp) 62 500 €  €
V (2) 250 AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 141 (wltp) 57 700 €  €
V (2) 250 BUSINESS LINE 9G-TRONIC 141 (wltp) 58 600 €  €
V 200 D 9CV AMG LINE 9G-TRONIC 116 (wltp) 60 100 €  €
V 200 D 9CV AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 116 (wltp) 55 300 €  €
V 200 D 9CV BUSINESS LINE 9G-TRONIC 116 (wltp) 56 200 €  €
V 200 D AMG LINE 9G-TRONIC 120 (wltp) 59 150 €  €
V 200 D AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 120 (wltp) 55 300 €  €
V 200 D BUSINESS LINE 9G-TRONIC 120 (wltp) 56 200 €  €
V 250 D 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC 118 (wltp) 66 700 €  €
V 250 D 4MATIC AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 118 (wltp) 61 900 €  €
V 250 D 4MATIC BUSINESS LINE 9G-TRONIC 118 (wltp) 62 800 €  €
V 250 D AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC 116 (wltp) 59 500 €  €
V 250 D BUSINESS LINE 9G-TRONIC 116 (wltp) 60 400 €  €
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