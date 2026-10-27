La Classe C « thermique » fait face à la nouvelle BMW Serie 3 « thermique ». Les deux concurrentes suivent la même ligne directrice avec une double offre. La Serie 3 prend un peu plus risques avec un design vraiment nouveau. Les tarifs de la Classe C sont au final en milieu de tableau des rares berlines premium thermiques encore en vente sur le marché aux côtés de l’Audi A5 et de l’Alfa Romeo Giulia.

A retenir : le diesel ou l’électrique

En restylant sa berline, « à moindre coût », Mercedes s’assure de conserver une clientèle très attachée aux motorisations thermiques. La Classe C n’est toujours pas bon marché mais elle conserve ses qualités dynamiques et surtout une sobriété à toute épreuve grâce à ses motorisations diesel. Ces deux dernières sont au final les moins chères mais aussi les moins pénalisées du catalogue. Pour tout autre usage que celui d’avaler les kilomètres, nous vous recommandons de patienter car les versions moins cheres que de la nouvelle Classe C électrique vont arriver prochainement

Caradisiac a aimé

Le confort général

Le fait de conserver une offre thermique pour certains besoins

La qualité perçue

La sobriété du moteur diesel

La grande capacité du réservoir

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs élitistes

La sonorité du diesel importante

Les à-coups (boîte et moteur électrique) à basse vitesse