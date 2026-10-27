4. Existe-t-il encore une clientèle pour la Mercedes Classe C thermique ?
La Classe C « thermique » fait face à la nouvelle BMW Serie 3 « thermique ». Les deux concurrentes suivent la même ligne directrice avec une double offre. La Serie 3 prend un peu plus risques avec un design vraiment nouveau. Les tarifs de la Classe C sont au final en milieu de tableau des rares berlines premium thermiques encore en vente sur le marché aux côtés de l’Audi A5 et de l’Alfa Romeo Giulia.
A retenir : le diesel ou l’électrique
En restylant sa berline, « à moindre coût », Mercedes s’assure de conserver une clientèle très attachée aux motorisations thermiques. La Classe C n’est toujours pas bon marché mais elle conserve ses qualités dynamiques et surtout une sobriété à toute épreuve grâce à ses motorisations diesel. Ces deux dernières sont au final les moins chères mais aussi les moins pénalisées du catalogue. Pour tout autre usage que celui d’avaler les kilomètres, nous vous recommandons de patienter car les versions moins cheres que de la nouvelle Classe C électrique vont arriver prochainement
Caradisiac a aimé
- Le confort général
- Le fait de conserver une offre thermique pour certains besoins
- La qualité perçue
- La sobriété du moteur diesel
- La grande capacité du réservoir
Caradisiac n'a pas aimé
- Les tarifs élitistes
- La sonorité du diesel importante
- Les à-coups (boîte et moteur électrique) à basse vitesse
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|V 250 D AMG LINE 9G-TRONIC
|116 (wltp)
|64 300 €
|€
|V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|48 (wltp)
|71 500 €
|€
|V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|48 (wltp)
|66 700 €
|€
|V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|48 (wltp)
|67 600 €
|€
|V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE AMG LINE 9G-TRONIC
|52 (wltp)
|69 100 €
|€
|V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|52 (wltp)
|64 300 €
|€
|V (2) 2.0 300 E HYBRIDE RECHARGEABLE BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|52 (wltp)
|65 200 €
|€
|V (2) 2.0 400 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|48 (wltp)
|75 800 €
|€
|V (2) 2.0 400 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|48 (wltp)
|71 000 €
|€
|V (2) 2.0 400 E HYBRIDE RECHARGEABLE 4MATIC BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|48 (wltp)
|71 900 €
|€
|V (2) 200 AMG LINE 9G-TRONIC
|141 (wltp)
|60 900 €
|€
|V (2) 200 AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|141 (wltp)
|56 100 €
|€
|V (2) 200 BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|141 (wltp)
|57 000 €
|€
|V (2) 250 AMG LINE 9G-TRONIC
|141 (wltp)
|62 500 €
|€
|V (2) 250 AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|141 (wltp)
|57 700 €
|€
|V (2) 250 BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|141 (wltp)
|58 600 €
|€
|V 200 D 9CV AMG LINE 9G-TRONIC
|116 (wltp)
|60 100 €
|€
|V 200 D 9CV AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|116 (wltp)
|55 300 €
|€
|V 200 D 9CV BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|116 (wltp)
|56 200 €
|€
|V 200 D AMG LINE 9G-TRONIC
|120 (wltp)
|59 150 €
|€
|V 200 D AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|120 (wltp)
|55 300 €
|€
|V 200 D BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|120 (wltp)
|56 200 €
|€
|V 250 D 4MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|118 (wltp)
|66 700 €
|€
|V 250 D 4MATIC AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|118 (wltp)
|61 900 €
|€
|V 250 D 4MATIC BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|118 (wltp)
|62 800 €
|€
|V 250 D AVANTGARDE LINE 9G-TRONIC
|116 (wltp)
|59 500 €
|€
|V 250 D BUSINESS LINE 9G-TRONIC
|116 (wltp)
|60 400 €
|€
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