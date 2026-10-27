La cinquième génération de Mercedes Classe C est arrivée en 2021. Cette auto qui existe en berline et en break est un modèle d’un grand confort, affichant de belles performances et un équipement de pointe. Elle est disponible avec une offre de blocs essence et diesels ainsi que deux motorisations hybrides. Cette Mercedes Classe C mérite le détour et nous vous proposons aujourd’hui un guide d’achat de cette grande familiale haut de gamme.