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Mercedes Classe C 5

Essai

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

6. La fiche technique de la Mercedes Classe C (2026)

 

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

 

Les chiffres clés

Mercedes Classe C 5 V 250 D AMG LINE 9G-TRONIC
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 18/08/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Dimensions  
Longueur 4,76 m
Largeur sans rétros 1,82 m
Hauteur 1,43 m
Empattement 2,86 m
Volume de coffre mini 455 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 992 cm3
Puissance 200 ch
Couple 440 Nm à 1 800 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 9
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 240 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Volume du réservoir 66 L
Emissions de CO2 116 g/km (wltp)
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