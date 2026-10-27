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Mercedes Classe C 5

Essai

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

5.  La nouvelle Mercedes Classe C face à ses concurrentes

 

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

La Mercedes Classe C, à partir de 177 ch et 55 300 €, est évaluée dans la catégorie des berlines premium qui comprend notamment :

L'Alfa Romeo Giulia, à partir de 160 ch et 50 600 €

L'Audi A5, à partir de 150 ch et 48 350 € 

La BMW Serie 3 thermique, (220) à partir de 220 ch et 55 850 €

Mercedes Classe C 250 d AMG Line
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
  • 5.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,8 /20
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