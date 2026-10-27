La Mercedes Classe C, à partir de 177 ch et 55 300 €, est évaluée dans la catégorie des berlines premium qui comprend notamment :

L'Alfa Romeo Giulia, à partir de 160 ch et 50 600 €

L'Audi A5, à partir de 150 ch et 48 350 €

La BMW Serie 3 thermique, (220) à partir de 220 ch et 55 850 €