La ligne Avantgarde Line, à partir de 55 300 €, embarque comme principaux équipements de série les jantes alliage de 17 pouces à 5 branches, les sièges tissus noir avec surpiqûres grises, un volant multifonction en cuir, un éclairage d’ambiance, l’écran multimédia de 12'' avec services connectés, les feux full LED, la caméra de recul, etc.

La ligne AMG Line, à partir de 60 100 €, met l’accent sur la sportivité. Son design ajoute un kit spécifique avec jupes avant et arrière et bas de caisse AMG, une calandre à lamelle ainsi que des jantes alliage 18. Elle profite aussi d’un train de roulement sport avec direction Sport. Dans l’habitacle, elle intègre le pack sièges sport AMG.

Le point techno : grosse mise à jour du système MBUX



La mise à jour logicielle du système MBUX apporte de nouvelles fonctionnalités comme la vue Google Satellite, la navigation avec le "live alternative" (itinéraire secondaire en fonction du trafic) l'assistant vocal mis à niveau avec ChatGPT ou encore un mode Offroad Track qui permetd de partager des itinéraires hors des sentiers battus.