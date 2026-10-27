3. Mercedes Classe C (2026) : Prix dès 55 300 €, découvrez les lignes Avantgarde et AMG
La ligne Avantgarde Line, à partir de 55 300 €, embarque comme principaux équipements de série les jantes alliage de 17 pouces à 5 branches, les sièges tissus noir avec surpiqûres grises, un volant multifonction en cuir, un éclairage d’ambiance, l’écran multimédia de 12'' avec services connectés, les feux full LED, la caméra de recul, etc.
La ligne AMG Line, à partir de 60 100 €, met l’accent sur la sportivité. Son design ajoute un kit spécifique avec jupes avant et arrière et bas de caisse AMG, une calandre à lamelle ainsi que des jantes alliage 18. Elle profite aussi d’un train de roulement sport avec direction Sport. Dans l’habitacle, elle intègre le pack sièges sport AMG.
Le point techno : grosse mise à jour du système MBUX
La mise à jour logicielle du système MBUX apporte de nouvelles fonctionnalités comme la vue Google Satellite, la navigation avec le "live alternative" (itinéraire secondaire en fonction du trafic) l'assistant vocal mis à niveau avec ChatGPT ou encore un mode Offroad Track qui permetd de partager des itinéraires hors des sentiers battus.
Equipements et options
Version : V 250 D AMG LINE 9G-TRONIC
Equipements de sécurité
ABS
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO
Système de contrôle de la pression des pneus
Airbag central
Antipatinage (ASR)
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Double porte-gobelets
Volant Sport multifonction en cuir Nappa
Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales AR
Pack rangement
Sièges sport à l'AV
Verrouillage centralisée
Pack sièges Sport AMG Line
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage AMG 18" à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/
Autres équipements
ESP
"ATTENTION" - Equipements incomplets
Tapis de sol en velours
DYNAMIC SELECT AMG
Train de roulement AGILITY CONTROL
Intérieur AMG Line
Extérieur AMG Line
Console centrale noir brillant
Pack d'éclairage intérieur
Gilet de sécurité fluorescent pour conducteur
Alterno-démarreur intégré
Alterno-démarreur intégré
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC
Kit TIREFIT
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Service connecté : fonctions avancées MBUX
Options disponibles
-
Airbags latéraux AR:
450 €
-
Contrôle de la pression des pneumatiques:
400 €
-
Extincteur:
150 €
-
Kit carrosserie AMG:
0 €
-
Lave-glace chauffant:
250 €
-
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement:
0 €
-
Train de roulement confort:
0 €
-
Train de roulement sport:
450 €
-
Protection anti-encastrement du soubassement moteur:
150 €
-
Store pare-soleil électrique pour la lunette AR:
500 €
-
Banquette AR rabattable 40/20/40:
0 €
-
Inserts décoratifs AMG en Carbone:
1100 €
-
Sièges AV climatisés (chauffants et ventilés):
950 €
-
Ciel de pavillon en tissu Noir:
0 €
-
AMG RIDE CONTROL:
0 €
-
Apple CarPlay:
0 €
-
Suppression plaque de type du véhicule sur le coffre:
0 €
-
KEYLESS-GO:
700 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Documents COC Euro 6:
0 €
-
Android Auto:
0 €
-
Dispositif d'attelage électrique et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Système PRE-SAFE:
400 €
-
Tapis de sol AMG:
0 €
-
Prééquipement pour clé numérique du véhicule pour smartphone:
0 €
-
Protection de transport:
0 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Ciel de pavillon en tissu Gris Cristal:
0 €
-
Assistant de changement de voie actif:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
2050 €
-
Navigation par disque dur:
0 €
-
Autoradio numérique:
0 €
-
Stores pare-soleil sur les portes AR gauche et droite:
300 €
-
Assistant de limitation de vitesse actif:
0 €
-
Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Chauffage d'appoint:
1500 €
-
Sonorité sportive du moteur:
0 €
-
Pare-soleil extractible:
100 €
-
Soutien lombaire à 4 réglages:
0 €
-
Inserts décoratifs en structure métallique:
0 €
-
Pneus avec réduction de bruit:
0 €
-
Manuel d'utilisation en français:
0 €
-
PRE-SAFE Impulse latéral:
0 €
-
Redémarrage automatique étendu:
0 €
-
Vitrage acoustique teinté et insonorisant:
150 €
-
Déflecteur AMG:
0 €
-
Capot moteur actif pour la protection des piétons:
0 €
-
Fermeture assistée du coffre:
300 €
-
DIGITAL LIGHT:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Insert de cendrier pour porte-gobelet:
50 €
-
Console centrale à motif en losanges gris argent:
200 €
-
Console centrale structure métallique:
200 €
-
DIGITAL LIGHT:
1650 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Affichage tête haute:
1200 €
-
Ecran média tactile 11,9'':
0 €
-
Inserts décoratifs en bois noir à pores ouverts aluminium lines:
500 €
-
Inserts décoratifs aspect losanges en finition gris argent:
0 €
-
Siège conducteur à réglages électriques:
0 €
-
Siège passager AV à réglages électriques:
0 €
-
Pré-équipement pour fonction de projection de lignes:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection d'animations:
0 €
-
Alarme antivol et anti-effraction:
0 €
-
Eclairage de proximité avec projection du logo:
0 €
-
Grille de calandre avec motifs Mercedes-Benz:
0 €
-
Roues AR directrices:
1300 €
-
Système d'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur:
0 €
-
ENERGIZING AIR CONTROL:
200 €
-
Réservoir de carburant de 66 litres:
0 €
-
Suppression des ceintures de sécurité de couleur:
0 €
-
Console centrale finition structure fine noire:
100 €
-
Toit ouvrant panoramique:
2150 €
-
Combiné d'instrument de 12.3'':
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Numéro d'identification (US-VIN):
0 €
-
Pneus été:
0 €
-
Protection transport:
50 €
-
Protection transport:
50 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Rétroviseurs intérieur à commutation jour/nuit automatique:
0 €
-
Suppression des vitres teintées foncées:
0 €
-
Système de freinage avec disques de frein de plus grande dimensions sur les essieux AV:
250 €
-
Toit ouvrant:
1300 €
-
DIGITAL LIGHT:
0 €
-
Roue de secours:
0 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC à 4 zones:
850 €
-
Prééquipement pour radio numérique DAB:
0 €
-
Sièges passagers AR chauffants:
450 €
-
Sièges conducteur et passager AV chauffants:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal argent clair:
450 €
-
Témoin présence passager:
0 €
-
Planche de bord et bas de glace en ARTICO façon Nappa noir:
600 €
-
Volant à gauche:
0 €
-
Système de recharge sans fil pour appareils mobiles:
0 €
-
Protection de transport:
0 €
-
Module de communication (5G) pour l'utilisation des services Mercedes me connect:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Peinture:
1000 €
-
Eclairage d'ambiance Plus:
350 €
-
Service connecté : standard:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
450 €
-
Intégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlay:
0 €
-
AMG Line Plus:
3000 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatif:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC:
0 €
-
Assistant d'angle mort:
0 €
-
Assistant de franchissement de ligne:
0 €
-
Service connecté : Assistant de signalisation routière:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Freinage d'urgence assisté:
0 €
-
Fonction d'Arrêt d'urgence:
0 €
-
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement:
0 €
-
Avertisseur de sortie:
0 €
-
Assistant de manoeuvre:
0 €
-
Caméra de recul:
0 €
-
Assistant d'angle mort plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Sirène d'alarme via avertisseur sonore:
0 €
-
Service connecté : Prééquipement pour Live Traffic Information:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
3150 €
-
Cache-pédales:
600 €
-
Déplacement du commodo:
300 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
250 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
2300 €
-
Rehausse de pédale:
1050 €
-
Attestations de conformité des homologations UE pour les aides à la conduite:
650 €
-
Protection de seuil de porte à droit dans le ton noir:
250 €
-
Documentation d'approbation pour les aides à la conduite:
250 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le conducteur:
550 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le passager:
550 €
-
Protection de seuil de porte à gauche dans le ton noir:
250 €
-
Pommeau de volant gauche:
550 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
550 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
3000 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
3500 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
250 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
3750 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
900 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
900 €
-
Rehausse du siège à gauche:
900 €
-
Rehausse du siège à droite:
900 €
-
Roues été complètes montées:
0 €
-
Service connecté : Fonction de détection des panneaux de stop et des feux:
0 €
-
Service connecté : Fonction de manoeuvres en marche AR:
0 €
-
Assistant de manoeuvre avec remorque:
0 €
-
Protection antivol renforcée:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Année modèle 807:
0 €
-
Système de sonorisation Burmester 3D-Surround:
1250 €
-
Peinture Rouge patagonie métallisé MANUFAKTUR:
1850 €
-
Avertisseur de perte de pression des pneus:
0 €
-
Avertissement de panneau stop et de feu de circulation:
0 €
-
Peinture Gris Graphite magno MANUFAKTUR:
5200 €
-
Garniture Cuir Nappa noir:
3250 €
-
Garniture en similicuir ARTICO gris Neva/noir:
200 €
-
Garniture en ARTICO Noir:
0 €
-
Garniture ARTICO/microfibre MICROCUT noir:
0 €
-
Garniture ARTICO Noir avec surpiqûre contrastée rouge:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection de symboles:
0 €
-
Service connecté : Assistant de protection des jantes:
0 €
-
Interface électronique pour la télécommande du système d'aide à la motrocité:
0 €
-
Crochet d'arrimage et attelage de remorque:
0 €
-
Sièges AV multicontours:
1050 €
-
Inserts décoratifs en bois de bouleau anthracite à pores ouverts:
450 €
-
Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments:
0 €
-
Document COC EU6 sans certificat d'immatriculation II:
0 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
550 €
-
Service connectées : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
850 €
-
Service Connecté : Fonctions de projection pour DIGITAL LIGHT:
2150 €
-
Service connecté : services à distance standard:
0 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Gilets de sécurité pour conducteur et passagers:
50 €
-
Norme emissions EU7:
0 €
-
Garniture en similicuir ARTICO Marron hêtre/noir:
200 €
-
Garniture en similicuir ARTICO Rouge cerise/ noir:
200 €
-
Garniture cuir Marron hêtre / Noir:
2250 €
-
Garniture cuir Marron hêtre/noir:
3450 €
-
Peinture Bleu spectral:
1000 €
-
Outillage de bord:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19" à 5 doubles branches finition noir/platine avec vernis transparent teinté:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19" à 10 branches finition noir/naturel brillant, 48,3 cm,:
1350 €
-
Jantes alliage AMG 19" à 10 branches finition noir/rebord de jante naturel brillant, 48,3 cm,:
1450 €
-
Jantes alliage AMG 18" à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition noir/naturel:
0 €
-
Jantes alliage AMG 19'' multibranches finition gris Himalaya/naturel brillant, 48,3 cm,:
850 €
-
Jantes alliage AMG 19'' multibranches finition noir/naturel brillant, 48,3 cm,:
850 €
-
Peinture Gris Graphite:
1000 €
-
Peinture Argent High-Tech:
1000 €
-
Peinture uni MANUFAKTUR Gris alpin:
2850 €
-
Peinture Brillant MANUFAKTUR Blanc Opalite:
1850 €
-
Peintures métallisées Argent Lavande:
1000 €
-
Peintures métallisées Gris Ardoise:
1000 €
-
Peinture Noir Obsidienne:
1000 €
-
Peinture Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture Noir:
0 €
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