Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes Classe C 5

Essai

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

2. Mercedes Classe C (2026) : le diesel moins cher et moins pénalisé

 

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Mercedes met à jour sa gamme de motorisations, désormais conforme à la future norme Euro 7 (entrée en vigueur en 2027), ce qui passe par la généralisation d’une hybridation légère (48 V) accolée à un petit moteur électrique de 23 ch.

L’offre essence repose sur les versions propulsion C 200 (177 ch) et C 250 (218 ch). À ce propos, Mercedes abandonne le 4-cylindres 1.5 turbo-essence développé avec Renault au profit d’un 2.0 turbo-essence. L’hybride rechargeable est naturellement reconduit, mais désormais uniquement en essence/électrique avec un rayon d’action d’environ 100 km en tout électrique et une exemption de taxes CO2. Mercedes a fait le choix de mettre fin à l’unique offre hybride rechargeable diesel du marché. Enfin, les grands rouleurs pourront toujours compter sur le diesel avec deux propositions : le 2.0 turbodiesel décliné en deux niveaux de puissance (163 et 200 ch), cette dernière étant proposée en deux ou quatre roues motrices.

Le diesel, moins cher et moins pénalisé !

Pourtant pénalisé par le double malus, le diesel s’impose comme la version la plus attractive financièrement. En effet, la Classe C diesel est plus légère, moins émettrice de CO2 et son prix est le plus accessible du catalogue. Le prix final pour un particulier se place en dessous de l’hybride rechargeable et de l’essence toutes taxes incluses.

Il est vrai que sur le papier, une berline équipée d’un moteur diesel nous renvoie quelques années en arrière. En pratique aussi, on avait oublié les vibrations et la sonorité importante de la mécanique. En ville, l’électrification donne un peu de réactivité au diesel, mais l’agrément général dans cet environnement est nettement en retrait face à l’essence, l’hybride rechargeable et encore davantage comparé à l’électrique.

Avec un réservoir de 66 litres et une consommation moyenne de 4,7l/100 km, la Classe C250 peut parcourir 1 200 km avec un plein.
Avec un réservoir de 66 litres et une consommation moyenne de 4,7l/100 km, la Classe C250 peut parcourir 1 200 km avec un plein.

Secondé par une boîte automatique à 9 rapports plus douce que réactive, le 4-cylindres répond sans faiblir aux sollicitations. Accélérations et reprises assurent la sérénité à son conducteur. Dans l’ensemble, les performances sont correctes et le niveau sonore redevient vivable à mi-régime comme sur l’autoroute. Mais ce qui fait l’attrait de cette mécanique, c’est son appétit de moineau. Durant notre essai en Allemagne, dans les environs de la Forêt-Noire, nous avons relevé une moyenne de 4,7 l/100 km sur un parcours de plus de 200 km, avec une grosse section d’autoroute. Cette consommation ultra-basse, conjuguée à la présence d’un généreux réservoir de 66 litres, vous autorise environ 1 200 km entre chaque passage à la pompe.

Mercedes nous fait re-aimer le diesel avec la Classe C restylée

Mercedes a très peu retravaillé les trains roulants de la Classe C, qui compte sur une suspension passive de série, un essieu avant à 4 bras et un essieu arrière multibras. Cet ensemble n’avait pas foncièrement besoin d’amélioration tant la tenue de route de la Classe C est remarquable. La stabilité à haute vitesse et le très bon confort de suspension en font une excellente voyageuse. Le confort, c’est assurément son cheval de bataille ; et si l’envie vous prend d’opter pour davantage de dynamisme, Mercedes propose sous forme de pack une suspension pilotée associée aux roues arrière directrices (2 150 €). Un outil qui peut s’avérer précieux pour la conduite urbaine, car l’empattement assez grand n’offre pas une agilité hors pair à la Classe C.

Page précédente
Page suivante

Photos (52)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Mercedes Classe C 5

Mercedes Classe C 5

SPONSORISE

Essais Mercedes Classe C 5

Voir tous les essais Mercedes Classe C 5

Comparatifs Mercedes Classe C 5

Image d'illustration de l'articleArticle vidéo

Comparatif vidéo - Mercedes Classe C vs BMW Série 3 : la guerre de 30 ans

59

Mercedes Classe C contre BMW Série 3 :  une affiche vieille de 30 ans. Les deux allemandes s’affrontent une nouvelle fois à l’occasion de la sortie de la nouvelle génération Classe C. La berline de l’étoile a-t-elle le potentiel de repasser devant une Série 3 bien née au classement des ventes ?  

Voir tous les comparatifs Mercedes Classe C 5

Guides d'achat Mercedes Classe C 5

Image d'illustration de l'article

Mercedes Classe C : laquelle choisir ?

20

La cinquième génération de Mercedes Classe C est arrivée en 2021. Cette auto qui existe en berline et en break est un modèle d’un grand confort, affichant de belles performances et un équipement de pointe. Elle est disponible avec une offre de blocs essence et diesels ainsi que deux motorisations hybrides. Cette Mercedes Classe C mérite le détour et nous vous proposons aujourd’hui un guide d’achat de cette grande familiale haut de gamme.

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Mercedes Classe C 5

Voir toute l'actu Mercedes Classe C 5