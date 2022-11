Mercedes Classe C : laquelle choisir ?

Disponible en berline et en break, la Mercedes Classe C de cinquième génération lutte dans la catégorie des familiales haut de gamme contre les Audi A4 et BMW Série 3. Par rapport à la précédente génération, Mercedes n’a pas bouleversé la ligne de son modèle, les projecteurs s’étirent davantage, la calandre devient hexagonale, tandis que les feux arrière sont plus hauts et débordent sur le hayon. Berline et break affichent des dimensions très proches avec en longueur 4,75 m pour la berline et 4,79 m pour le break.

Un intérieur luxueux

Dans l’habitacle, on se trouve en présence d’une mini Mercedes Classe S en ce qui concerne le mobilier intérieur. Devant le conducteur on trouve une instrumentation numérique de 12,3 pouces placée sous une casquette et au centre un grand écran multimédia de 11,9 pouces qui est très incliné. Des aérateurs ronds (façon turbine) égayent l’ensemble qui est fait de matériaux d’une excellente facture, tandis que la finition et les ajustages sont haut de gamme.

Spacieuse et confortable

Il y a de la place à bord, que ce soit à l’avant avec des sièges enveloppants à réglages électriques et chauffants ou à l’arrière avec une banquette qui se montre confortable. Les passagers ont de l’espace pour les genoux et la garde au toit est excellente. Seule la capacité du coffre n’est pas extraordinaire que ce soit pour la berline (455 litres) ou pour le break (590 litres). On s’en consolera avec une belle offre d’équipements dès l’entrée de gamme (Avantgarde) avec est de série : climatisation automatique bi-zone, démarrage sans clé, rétroviseurs extérieurs électriques, écran multimédia 11,9 pouces, sièges avant électriques chauffants avec soutien lombaire, compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, navigation, instrumentation numérique 12,3 pouces, recharge sans fil, sept airbags, reconnaissance des panneaux de circulation, avertisseurs d’angle mort et de franchissement de ligne, régulateur/limiteur de vitesse, modes de conduite, contrôle de la pression des pneus et jantes 17 pouces. En entrée de gamme, la Mercedes Classe C fait déjà payer au prix fort ses prestations et il faut débourser au minimum 52 900 € (+ 1 500 € pour le break) pour en devenir propriétaire.

Une offre de moteurs performants

Les finitions sont au nombre de trois pour la berline avec Avantgarde, AMG Line et Business Line pour les entreprises, le break ajoute une quatrième finition avec l’All-Terrain qui transforme ce modèle en version baroudeuse à quatre roues motrices. Un système 4Matic qui est également disponible avec le moteur diesel de 220 ch et l’hybride plug-in C 400 e sur la berline, tandis que le break peut également l’avoir avec le moteur essence de 204 ch. Pour les motorisations on a le choix entre un moteur essence de 204 ch, deux diesels de 163 et 200 ch et deux motorisations hybrides rechargeables de 313 et 381 ch (cette dernière est indisponible avec le break) autorisant une autonomie en électrique de plus de 100 km. Attention avec cette motorisation la capacité du coffre est réduite : 315 litres pour la berline, 355 litres pour le break. Toutes ces motorisations sont associées à une boîte automatique 9G-Tronic.

À son aise partout

Sur route la Mercedes Classe C se montre très confortable, grâce à des trains roulants très bien calibrés et une insonorisation parfaite. Si elle n’est pas aussi dynamique qu’une BMW Série 3, la Mercedes Classe C se montre parfaitement à son aise sur tous les types de parcours. On peut même s’essayer à rouler sur la terre avec le break Mercedes All-Terrain. Et pour plus de sportivité on pourra choisir les versions Mercedes AMG, il y a la Mercedes-AMG C 43 4Matic à moteur quatre cylindres turbo de 408 ch (à partir de 77 400 €) et bientôt la Mercedes-AMG C 63 E Performance à moteur quatre cylindres turbo hybride rechargeable de 680 ch.

La Mercedes Classe C en dix points