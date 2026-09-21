EN BREF SUV familial électrique 5 ou 7 places 644 km autonomie À partir de 56 460 €

Jusqu’à aujourd’hui, la gamme électrique de Skoda se composait uniquement de deux modèles : l’Elroq et l’Enyaq. Elle va prochainement doubler de volume puisque deux nouveaux modèles font prochainement faire leur apparition. D’un côté, l’Epiq, un SUV urbain, et de l’autre, le Peaq, un gros SUV familial. C’est justement ce dernier que nous avons à l’essai aujourd’hui.

Skoda ne fait donc pas les choses à moitié en multipliant d’un seul coup par deux le nombre de ses modèles électriques. Si l’Epic, le SUV urbain concentre la majorité des espérances du constructeur puisqu’il devrait très vite représenter le best-seller de la gamme électrique, le Peak cherche à se faire une place sur un segment où la concurrence, quoique plus rare, se nomme Hyundai Ioniq 9, Kia EV9, Mercedes GLB ou Peugeot e-5008.

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Sur le plan du style, impossible de ne pas voir la filiation avec les autres modèles de chez Skoda que ce soient les électriques ou les thermiques. Elle est évidente notamment au niveau de la forme de la calandre, typique de chez Skoda. Un soin particulier a été apporté à la signature lumineuse inédite, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, avec des feux qui donnent l’impression de ceinturer la poupe de ce Peaq. Pas de fioriture en matière de design tout de même car la fonction dicte la forme.

En matière de dimensions, le Peaq est un véhicule imposant. Si vous trouviez son équivalent thermique, à savoir le Kodiaq trop grand, et bien détournez-vous de ce Peaq, qui est plus long de 12 cm avec une mensuration de 4,87 m. Il devient donc le véhicule le plus grand de la marque.

Des aspects pratiques adaptés aux grandes familles

Sans surprise, l’un de ses points forts, ce sont les aspects pratiques. Et une nouvelle fois chez Skoda, les passagers arrière sont très bien traités. C’est devenu une habitude chez le constructeur tchèque qui perdure à bord de ce Peaq où ils bénéficieront d’une habitabilité royale au second rang grâce à un empattement de près de 3 m (2,97 m exactement). Autant dire que l’espace aux jambes est digne d’une limousine. Qu’importe la taille de vos occupants, ils seront choyés. Comme c’est le cas du Kodiaq, ce Peaq est disponible en deux configurations : 5 et 7 places. Dans cette dernière, il est bien évidemment possible de transporter aisément des enfants aux deux dernières places. Plus rare, on peut même ici en faire de mêmes avec des adultes à condition d’avancer un peu la banquette de rang 2. Dans ces conditions, trois adultes peuvent s’installer l’un derrière l’autre sans que cela ne soit trop pénible pour aucun d’entre eux. Il faut préciser toutefois que la largeur des sièges de troisième rang est nettement plus étroite.

Même aisance à l’avant où les occupants pourront profiter sur la finition la plus haute (Plus) de sièges avec fonction Relax, qui se couchent pour leur permettre de se reposer durant la recharge avec même la mise en place d’une tablette sur la console centrale.

Le volume de coffre, qui est tout simplement énorme pour sa part avec 935 litres en configuration 5 places, ce qui est l’un des plus grands du marché. En 7 places, celui-ci oscille entre 299 et 890 litres, ce qui demeure excellent.

Et comme si cela n’était pas suffisant, il faut ajouter à cela un frunk de 37 litres permettant de ranger les câbles de recharge ou le couvre-coffre, par exemple. Enfin, on retrouve comme à l’accoutumée les petits détails chers à Skoda comme les parapluies dans les contreportes, le gratte-givre dans le hayon du coffre, la poubelle dans la porte, etc.

En termes de présentation, Skoda cède à la modernité tout en étant classique. Face au conducteur une instrumentation de 10,25 pouces sans casquette comme c’est devenu la norme dans le groupe Volkswagen. L’écran multimédia vertical mesure pour sa part 13,6 pouces. Son fonctionnement est rapide et plutôt naturel. Skoda a conservé des commandes physiques pour la climatisation, ce qui est une bonne chose. La qualité des matériaux est bonne et les rangements sont vastes. Petit bémol concernant la recharge par induction qui n’est pas pratique car elle n’est pas compatible avec certaines coques de téléphone.