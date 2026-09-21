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Skoda Peaq

Essai

Skoda Peak : est-il de l’as de votre cœur ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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6. La fiche technique du Skoda Peaq 

 

Skoda Peak : est-il de l’as de votre cœur ?

 

Les chiffres clés

Skoda Peaq 286 BATTERIE 90 PLUS 91 KWH
Généralités  
Finition PLUS
Date de commercialisation 23/06/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,87 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,66 m
Empattement 2,96 m
Volume de coffre mini 299 L
Volume de coffre maxi 2 075 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 2 334 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 545 Nm
Puissance moteur 286 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 553 km
Capacité batterie 91 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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