3. L’équipement du Paeq est-il suffisant pour déclencher un coup de coeur ?
La gamme du Skoda Peaq se décompose en trois finitions.
L’entrée de gamme « Clever » (à partir de 56 460 €) comprend de série la climatisation automatique trizone, le hayon électrique mains-libres, l’accès et le démarrage sans clé, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 19 pouces, les sièges avant électriques et chauffants, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, la recharge par induction, le système multimédia 13,6 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, 10 airbags, la caméra de recul, l’alarme et la conduite semi-autonome de niveau 2.
Le niveau intermédiaire « Sportline » (à partir de 59 760 €) ajoute les jantes 20 pouces, la caméra 360°, les projecteurs Matrix LED et certains éléments de design spécifiques.
Enfin, le haut de gamme « Plus » (à partir de 63 570 €) se distingue par l’affichage tête haute en réalité augmentée, le toit panoramique électrochromatique, le pare-brise chauffant, les sièges avant massants et ventilés, la fonction relax, les sièges arrière chauffants, le système hifi Sonos et le système de stationnement automatique
Le point techno : le pack relax ou comment transformer votre Peaq en salon.
En option (entre 1 570 et 1 920 € suivant la finition), il est possible de bénéficier du pack relax pour se reposer à bord de son SUV. Il se compose de deux coussins pour la tête, de sièges avant massants avec fonction relax, du système audio Sonos, et de la tablette amovible pour la console centrale. Le dispositif est simple à installer, mais demeure relativement coûteux.
Equipements et options
Version : 286 BATTERIE 90 PLUS 91 KWH
Equipements de sécurité
Fixation ISOFIX à la places AV pour sièges enfants
Airbag genoux côté conducteur
Contrôle de la pression de pneus
Assistance 24 /24 H pendant 7 ans
Fixation ISOFIX aux places AR
Feux AR à LED
ESC inclu. ABS, ASR, BDW, BKM, DSR, EBD, HBA, MKB, RBC, RBS
Airbag central AV entre les 2 sièges
Airbags frontaux (conducteur, passager AV déconnectable)
Feu AR antibrouillard
Détecteur de pluie et de lumière
KESSY Advanced: système d'accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé
Alarme antivol - protection volumétrique de l'habitacle et anti-remorquage
Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs, fonction ''Coming Home'' et ''Leaving Home''
Détecteur de fatigue intégrant une caméra de surveillance de l'état de fatigue du conducteur
Pack Assistance de conduite
Airbags latéraux 2x pour les occupants AV/AR (protège le thorax lors des collisions latérales)
Airbags rideaux 2x pour les occupants AV/AR
Equipements de confort
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Accoudoir central AR
Lunette AR dégivrante
Fixation ISOFIX à la places AV pour sièges enfants
Bacs de rangement dans les portes AV
Aumônières au dos des sièges AV
Accoudoir central AV
Airbag central AV entre les 2 sièges
Bluetooth
Pare-brise athermique
1 ports USB type C de 15kW à l'AV, situé sur le rétroviseur intérieur
Sièges AV chauffants, réglables séparément
Climatisation automatique Climatronic tri-zones
Vitres électriques AV - AR avec système anti-pincement
Direction assistée asservie à la vitesse (Servotronic)
Compartiment de rangement amovible sur le tunnel AR
Volant 2 branches en matériau synthétique multifonctions chauffant
2 prises USB-C à l'AR (90W max si 2 téléphones branchés / 60W max si 1 téléphone branché)
Sièges AV ventilés pour Design intérieur Suite Noir ou Céramique
Vitres et lunette AR surteintées avec vitres AV acoustiques et mesures de réduction de bruit
Banquette AR et dossiers divisés rabattables (40/20/40), sièges AR avec dossiers inclinables
Sièges AV réglables électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire électrique
Ecran d'info-divertissement vertical 13,6'' incluant système de navigation et planification
Radars de stationnement AV/AR
Rangements au niveau de la console centrale et porte-gobelets
Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables et réglables électriquement
Esthétique / Carrosserie
Peinture unie
Jantes alliage 20" Kouprey bi-ton avec inserts aéro 235/50 R20 AV, 265/45 R20 AR
Toit panoramique électrochromatique
Eclairages dans le ciel de toit à AV/AR (jusqu'au 3e rang sur la configuration 7 places)
Autres équipements
Avertisseur 2 tons
Garantie 2 ans / kilométrage illimité
Couvre-coffre coulissant
Prise 12V type allume-cigare dans le coffre
Tapis de coffre
Eclairage de l'espace aux pieds AV/AR
Logo d'accueil SKODA projeté sous les portes AV
Préparation attelage
Tapis de sol textile AV/AR
Gratte-givre dans le hayon de coffre
8 HP
Driving Mode Select : Sélection du mode de conduite
Batterie garantie 8 ans ou 160000 km (à au moins 70 % de sa capacité d'origine)
Sécurité enfants aux portes AR (électrique)
Digital Cockpit 10,25": compteurs digitaux personnalisables
Front Assist
Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)
Essuie-glace AV à intermittence incluant des buses de lavage
Turn Assist
Face AV "Tech-Deck"
2 prises USB-C 15W à AV (recharge et transfert de données)
Crew protect Assist
Plancher de chargement variable avec cargo-élément et organisateur de coffre
Essuie-glace AR incluant buse de lavage
Poignées de maintien AV et AR avec crochets pour vêtements
Kit anticrevaison (outils)
Cable de recharge Mode 3 Type 2 (32 A)
Appel d'urgence - Private Ecall
Crossroad Assist +
Fonction charge bidirectionnelle (V2L)
Fonction de conduite One Pedal:
Prise 230 V dans le coffre (3.6 kW / 16A) - Type secteur
Service Connect Premium (3 ans) incluant Service Connect Standard (10 ans)
Dispositif Phonebox: recharge par induction magnétique (puissance jusqu’à 25W)
Préparation pour Clé Digitale, système d’accès au véhicule à l’aide de votre smartphone
Pack Hiver
Pack Relax
Pack Technologie
Design Intérieur Suite Noir
Chauffage stationnaire à distance via l'application mobile
Hayon de coffre électrique incluant ouverture mains-libres (Virtual Pedal) avec 2 lampes
Eléments extérieurs noir glossy
Poignées de porte affleurantes avec système anti-givre
Configuration 7 places
2 prises USB-C 3e rang si configuration 7 places
Ouverture automatique des portes en cas d'accident
Travel Assist 3.0, assistant de conduite semi-autonome (direction, accélération et freinage)
Astuces Simply Clever
Boîte à gants inférieure côté passager fermée et éclairée, avec un porte stylo
Frunk : coffre aditionnel sous le capot AV (37L) avec emplacement pour couvre-coffre
Ajustement automatique et dynamique de la hauteur des phares AV
Eclairage d'ambiance intérieur personnalisable RGB
Eclairage dans le coffre
Options disponibles
-
Extensions de garantie +2 ans / 60000 km:
450 €
-
Extensions de garantie +1 an / 150000 km:
530 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 150000 km:
1270 €
-
Extensions de garantie +1 an / 60000 km:
420 €
-
Extensions de garantie +1 an / 100000 km:
480 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 100000 km:
590 €
-
Extensions de garantie +3 ans / 100000 km:
810 €
-
Crochet d'attelage pivotant, déverrouillable électriquement:
730 €
-
Pompe à chaleur:
1130 €
-
Extensions de garantie +2 ans / 150000 km:
780 €
-
Toit noir:
690 €
-
Bac de coffre avec rebord surélevé 7 places:
152 €
-
Barres de toit:
333 €
-
Câble de recharge domestique:
309 €
-
Coffre de toit - 400L - noir:
1122 €
-
Porte-vélos aluminium:
237 €
-
Jantes alliage 20" Mustela bi-ton:
900 €
-
Jantes alliage 21" Javan bi-ton:
1710 €
-
Configuration 5 places:
0 €
-
Design Intérieur Suite Céramique:
0 €
-
Peintures métallisées Blanc Lune:
770 €
-
Peintures métallisées Bleu Racing:
770 €
-
Peintures métallisées Gris Graphite:
770 €
-
Peintures métallisées Gris Diamant:
770 €
-
Peintures métallisées Premium Vert Olive:
1030 €
-
Peintures métallisées Premium Beige Bauxite:
1030 €
-
Peinture métallisée Noir Magic Nacré Noir Magic Nacré:
770 €
-
Peinture unie spéciale Gris Perle:
770 €
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