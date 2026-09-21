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Skoda Peaq

Essai

Skoda Peak : est-il de l’as de votre cœur ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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3. L’équipement du Paeq est-il suffisant pour déclencher un coup de coeur ?

 

Skoda Peak : est-il de l’as de votre cœur ?

La gamme du Skoda Peaq se décompose en trois finitions.

L’entrée de gamme « Clever » (à partir de 56 460 €) comprend de série la climatisation automatique trizone, le hayon électrique mains-libres, l’accès et le démarrage sans clé, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 19 pouces, les sièges avant électriques et chauffants, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, la recharge par induction, le système multimédia 13,6 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, 10 airbags, la caméra de recul, l’alarme et la conduite semi-autonome de niveau 2.

Le niveau intermédiaire « Sportline » (à partir de 59 760 €) ajoute les jantes 20 pouces, la caméra 360°, les projecteurs Matrix LED et certains éléments de design spécifiques.

Enfin, le haut de gamme « Plus » (à partir de 63 570 €) se distingue par l’affichage tête haute en réalité augmentée, le toit panoramique électrochromatique, le pare-brise chauffant, les sièges avant massants et ventilés, la fonction relax, les sièges arrière chauffants, le système hifi Sonos et le système de stationnement automatique

Le point techno : le pack relax ou comment transformer votre Peaq en salon.

En option (entre 1 570 et 1 920 € suivant la finition), il est possible de bénéficier du pack relax pour se reposer à bord de son SUV. Il se compose de deux coussins pour la tête, de sièges avant massants avec fonction relax, du système audio Sonos, et de la tablette amovible pour la console centrale. Le dispositif est simple à installer, mais demeure relativement coûteux.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 286 BATTERIE 90 PLUS 91 KWH

Equipements de sécurité

  • Fixation ISOFIX à la places AV pour sièges enfants

  • Airbag genoux côté conducteur

  • Contrôle de la pression de pneus

  • Assistance 24 /24 H pendant 7 ans

  • Fixation ISOFIX aux places AR

  • Feux AR à LED

  • ESC inclu. ABS, ASR, BDW, BKM, DSR, EBD, HBA, MKB, RBC, RBS

  • Airbag central AV entre les 2 sièges

  • Airbags frontaux (conducteur, passager AV déconnectable)

  • Feu AR antibrouillard

  • Détecteur de pluie et de lumière

  • KESSY Advanced: système d&#039;accès, de démarrage et arrêt du moteur sans clé

  • Alarme antivol - protection volumétrique de l&#039;habitacle et anti-remorquage

  • Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs, fonction &#039;&#039;Coming Home&#039;&#039; et &#039;&#039;Leaving Home&#039;&#039;

  • Détecteur de fatigue intégrant une caméra de surveillance de l&#039;état de fatigue du conducteur

  • Pack Assistance de conduite

  • Airbags latéraux 2x pour les occupants AV/AR (protège le thorax lors des collisions latérales)

  • Airbags rideaux 2x pour les occupants AV/AR

Equipements de confort

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Accoudoir central AR

  • Lunette AR dégivrante

  • Fixation ISOFIX à la places AV pour sièges enfants

  • Bacs de rangement dans les portes AV

  • Aumônières au dos des sièges AV

  • Accoudoir central AV

  • Airbag central AV entre les 2 sièges

  • Bluetooth

  • Pare-brise athermique

  • 1 ports USB type C de 15kW à l&#039;AV, situé sur le rétroviseur intérieur

  • Sièges AV chauffants, réglables séparément

  • Climatisation automatique Climatronic tri-zones

  • Vitres électriques AV - AR avec système anti-pincement

  • Direction assistée asservie à la vitesse (Servotronic)

  • Compartiment de rangement amovible sur le tunnel AR

  • Volant 2 branches en matériau synthétique multifonctions chauffant

  • 2 prises USB-C à l&#039;AR (90W max si 2 téléphones branchés / 60W max si 1 téléphone branché)

  • Sièges AV ventilés pour Design intérieur Suite Noir ou Céramique

  • Vitres et lunette AR surteintées avec vitres AV acoustiques et mesures de réduction de bruit

  • Banquette AR et dossiers divisés rabattables (40/20/40), sièges AR avec dossiers inclinables

  • Sièges AV réglables électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire électrique

  • Ecran d&#039;info-divertissement vertical 13,6&#039;&#039; incluant système de navigation et planification

  • Radars de stationnement AV/AR

  • Rangements au niveau de la console centrale et porte-gobelets

  • Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables et réglables électriquement

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture unie

  • Jantes alliage 20&quot; Kouprey bi-ton avec inserts aéro 235/50 R20 AV, 265/45 R20 AR

  • Toit panoramique électrochromatique

  • Eclairages dans le ciel de toit à AV/AR (jusqu&#039;au 3e rang sur la configuration 7 places)

Autres équipements

  • Avertisseur 2 tons

  • Garantie 2 ans / kilométrage illimité

  • Couvre-coffre coulissant

  • Prise 12V type allume-cigare dans le coffre

  • Tapis de coffre

  • Eclairage de l&#039;espace aux pieds AV/AR

  • Logo d&#039;accueil SKODA projeté sous les portes AV

  • Préparation attelage

  • Tapis de sol textile AV/AR

  • Gratte-givre dans le hayon de coffre

  • 8 HP

  • Driving Mode Select : Sélection du mode de conduite

  • Batterie garantie 8 ans ou 160000 km (à au moins 70 % de sa capacité d&#039;origine)

  • Sécurité enfants aux portes AR (électrique)

  • Digital Cockpit 10,25&quot;: compteurs digitaux personnalisables

  • Front Assist

  • Smartlink sans fil (compatible Android Auto et Apple Carplay)

  • Essuie-glace AV à intermittence incluant des buses de lavage

  • Turn Assist

  • Face AV &quot;Tech-Deck&quot;

  • 2 prises USB-C 15W à AV (recharge et transfert de données)

  • Crew protect Assist

  • Plancher de chargement variable avec cargo-élément et organisateur de coffre

  • Essuie-glace AR incluant buse de lavage

  • Poignées de maintien AV et AR avec crochets pour vêtements

  • Kit anticrevaison (outils)

  • Cable de recharge Mode 3 Type 2 (32 A)

  • Appel d&#039;urgence - Private Ecall

  • Crossroad Assist +

  • Fonction charge bidirectionnelle (V2L)

  • Fonction de conduite One Pedal:

  • Prise 230 V dans le coffre (3.6 kW / 16A) - Type secteur

  • Service Connect Premium (3 ans) incluant Service Connect Standard (10 ans)

  • Dispositif Phonebox: recharge par induction magnétique (puissance jusqu’à 25W)

  • Préparation pour Clé Digitale, système d’accès au véhicule à l’aide de votre smartphone

  • Pack Hiver

  • Pack Relax

  • Pack Technologie

  • Design Intérieur Suite Noir

  • Chauffage stationnaire à distance via l&#039;application mobile

  • Hayon de coffre électrique incluant ouverture mains-libres (Virtual Pedal) avec 2 lampes

  • Eléments extérieurs noir glossy

  • Poignées de porte affleurantes avec système anti-givre

  • Configuration 7 places

  • 2 prises USB-C 3e rang si configuration 7 places

  • Ouverture automatique des portes en cas d&#039;accident

  • Travel Assist 3.0, assistant de conduite semi-autonome (direction, accélération et freinage)

  • Astuces Simply Clever

  • Boîte à gants inférieure côté passager fermée et éclairée, avec un porte stylo

  • Frunk : coffre aditionnel sous le capot AV (37L) avec emplacement pour couvre-coffre

  • Ajustement automatique et dynamique de la hauteur des phares AV

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur personnalisable RGB

  • Eclairage dans le coffre

Options disponibles

  • Extensions de garantie +2 ans / 60000 km

     : 

    450 €

  • Extensions de garantie +1 an / 150000 km

     : 

    530 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 150000 km

     : 

    1270 €

  • Extensions de garantie +1 an / 60000 km

     : 

    420 €

  • Extensions de garantie +1 an / 100000 km

     : 

    480 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 100000 km

     : 

    590 €

  • Extensions de garantie +3 ans / 100000 km

     : 

    810 €

  • Crochet d'attelage pivotant, déverrouillable électriquement

     : 

    730 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    1130 €

  • Extensions de garantie +2 ans / 150000 km

     : 

    780 €

  • Toit noir

     : 

    690 €

  • Bac de coffre avec rebord surélevé 7 places

     : 

    152 €

  • Barres de toit

     : 

    333 €

  • Câble de recharge domestique

     : 

    309 €

  • Coffre de toit - 400L - noir

     : 

    1122 €

  • Porte-vélos aluminium

     : 

    237 €

  • Jantes alliage 20" Mustela bi-ton

     : 

    900 €

  • Jantes alliage 21" Javan bi-ton

     : 

    1710 €

  • Configuration 5 places

     : 

    0 €

  • Design Intérieur Suite Céramique

     : 

    0 €

  • Peintures métallisées Blanc Lune

     : 

    770 €

  • Peintures métallisées Bleu Racing

     : 

    770 €

  • Peintures métallisées Gris Graphite

     : 

    770 €

  • Peintures métallisées Gris Diamant

     : 

    770 €

  • Peintures métallisées Premium Vert Olive

     : 

    1030 €

  • Peintures métallisées Premium Beige Bauxite

     : 

    1030 €

  • Peinture métallisée Noir Magic Nacré Noir Magic Nacré

     : 

    770 €

  • Peinture unie spéciale Gris Perle

     : 

    770 €

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