La gamme du Skoda Peaq se décompose en trois finitions.

L’entrée de gamme « Clever » (à partir de 56 460 €) comprend de série la climatisation automatique trizone, le hayon électrique mains-libres, l’accès et le démarrage sans clé, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 19 pouces, les sièges avant électriques et chauffants, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, la recharge par induction, le système multimédia 13,6 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, 10 airbags, la caméra de recul, l’alarme et la conduite semi-autonome de niveau 2.

Le niveau intermédiaire « Sportline » (à partir de 59 760 €) ajoute les jantes 20 pouces, la caméra 360°, les projecteurs Matrix LED et certains éléments de design spécifiques.

Enfin, le haut de gamme « Plus » (à partir de 63 570 €) se distingue par l’affichage tête haute en réalité augmentée, le toit panoramique électrochromatique, le pare-brise chauffant, les sièges avant massants et ventilés, la fonction relax, les sièges arrière chauffants, le système hifi Sonos et le système de stationnement automatique

Le point techno : le pack relax ou comment transformer votre Peaq en salon. En option (entre 1 570 et 1 920 € suivant la finition), il est possible de bénéficier du pack relax pour se reposer à bord de son SUV. Il se compose de deux coussins pour la tête, de sièges avant massants avec fonction relax, du système audio Sonos, et de la tablette amovible pour la console centrale. Le dispositif est simple à installer, mais demeure relativement coûteux.