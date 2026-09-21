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Skoda Peaq

Essai

Skoda Peak : est-il de l’as de votre cœur ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

1  

5. Quelle est la note obtenue par le Skoda Peaq ?

 

Skoda Peak : est-il de l’as de votre cœur ?

Le Skoda Peaq (86 kWh, 286 ch, à partir de 56 460 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques, qui comprend notamment

Hyundai Ioniq 9 (110 kWh, 218 ch, à partir de 70 450 €)

Kia EV9 (99,8 kWh, 204 ch, à partir de 80 100 €)

Mercedes GLB (85 kWh, 190 ch, à partir de 55 900 €)

Peugeot e-5008 (97 kWh, 230 ch, à partir de 51 290 €)

Skoda Peaq 85
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Note globale : 14,2 /20
Explication des critères de notation
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