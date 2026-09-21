Le Skoda Peaq (86 kWh, 286 ch, à partir de 56 460 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques, qui comprend notamment

Hyundai Ioniq 9 (110 kWh, 218 ch, à partir de 70 450 €)

Kia EV9 (99,8 kWh, 204 ch, à partir de 80 100 €)

Mercedes GLB (85 kWh, 190 ch, à partir de 55 900 €)

Peugeot e-5008 (97 kWh, 230 ch, à partir de 51 290 €)