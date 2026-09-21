La concurrence

Le segment des SUV familiaux électriques pouvant transporter jusqu’à 7 personnes est relativement réduit, mais ce nouveau Peaq se positionne clairement dans la bonne moyenne. Ainsi, les Peugeot e-5008 et Mercedes GLB sont plus accessibles mais ils sont moins puissants, bien que la batterie du français soit plus conséquente. Ensuite, on retrouve les deux cousins Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9, mais ces deux derniers sont nettement plus onéreux avec des prix de base respectifs de 70 000 et 80 000 €, qui peuvent s’expliquer par des capacités de batterie nettement plus importantes que celles du Skoda (environ 100 kWh).

À retenir

Confortable, agréable à conduire, bien équipé, mais surtout doté surtout d’une excellente habitabilité et d’un volume de chargement digne d’une soute d’avion, le Peaq ne perd pas l’ADN Skoda en passant à l’électrique. Une bonne nouvelle donc sachant que les tarifs restent plutôt bien placés.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité très généreuse

La possibilité de transporter jusqu’à 7 personnes

Le coffre gigantesque

Le pack relax très sympa.

Le confort

Caradisiac n’a pas aimé

Le gabarit imposant

Le temps de recharge un peu long