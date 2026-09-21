Sur le plan « mécanique », l’offre de ce Peaq est relativement simple. En deux-roues motrices, le moteur développe 286 ch et 299 ch en quatre roues motrices. Dans les deux cas, une seule batterie de 86 kWh, qui permet de revendiquer une autonomie de 644 km.

Pour ce premier essai, nous avons opté pour la version deux roues motrices, qui devrait représenter la majorité des ventes. Sans aucune surprise, ne cherchez aucun dynamisme sur ce Peaq pesant aux environs de 2 400 kg, car ce n’est clairement pas sa vocation. Il est fait pour transporter des familles et il le fait bien avec un amortissement efficace, un maintien des mouvements de caisse plutôt bien maîtrisés et une insonorisation efficace. L’autoroute est clairement son terrain de prédilection. Sur départementales, il se débrouille aussi bien. Les longues courbes ne prêtent pas à problème. En revanche, il se montre logiquement moins à son aise sur les courbes serrées où le roulis est un peu plus marqué. Toutefois, il faut bien reconnaître que le compromis confort/dynamisme est classique pour la catégorie et ce Peaq se révèle même légèrement plus agile qu’un Hyundai Ioniq 9 ou qu’un Kia EV9. Il reste en revanche un cran en dessous du Peugeot e-5008.

En matière de consommations, nous avons relevé une moyenne de 18 kWh/100 km sur un parcours mêlant tous les types de route, même de l’autoroute empruntée cependant à une moyenne de 120 km/h. De quoi parcourir aux environs de 470 km dans ces conditions.

Pour ce qui est de la recharge, ce Peaq accepte des charges pouvant aller jusqu’à 199 kW en courant continu. De quoi passer de 10 à 80 % en 28 min. C’est correct sans être extraordinaire puisque beaucoup de marques chinoises font désormais mieux. En alternatif, il faudra compter sur du 11 kW.