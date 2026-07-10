Monaco et l’automobile : efficience et beauté

Annulée pour cause de pandémie de Covid 19, l’exposition « Monaco et l’automobile » qui devait avoir lieu en 2020 a enfin ouvert ses portes le 1er juillet dernier et se déroulera jusqu’au 6 septembre au Grimaldi Forum à Monaco.

Notre attente est récompensée au-delà de toute attente. Sous la houlette de Rodolphe Rapetti, dans le rôle de commissaire qui a longtemps officié à Compiègne, cette exposition montre une sélection exceptionnelle de voitures qui se sont illustrées dans le rallye Monte-Carlo et dans le Grand Prix de Monaco.

Dans une mise en scène élégante et dépouillée, les bolides sont présentés en majesté, sans fioritures, sans artifices, dans une simplicité qui met en valeur leurs formes et à leurs décorations.

Le parcours s’ouvre sur la Rolls-Royce Silver Wraith utilisée pour le mariage du prince Rainier III avec Grace Kelly en mai 1956. Cette somptueuse décapotable, réalisée par le carrossier Hooper, fait partie d’une collection américaine.

Une salle est consacrée aux concours d’élégance organisés dans la Principauté à partir des années 1920. Albums de photos, affiches somptueuses et mille documents inédits illustrent ces grandes heures de la créativité.

Autre centre d’intérêt, le rallye Monte-Carlo organisé depuis 1911… créé à l’origine pour accompagner l’éveil de la principauté au tourisme. L’exposition met l’accent sur les vedettes qui se sont illustrées depuis les années 1960, de la Mini Cooper à la Peugeot 205 Turbo 16, en passant par la berlinette Alpine ou la Lancia Stratos.

Au cœur de la muséographie, apparaît une extraordinaire sélection de monoplaces de toutes époques qui racontent les grandes heures du Grand Prix. Ainsi, on assiste à des rencontres improbables comme celle de deux Bugatti 35 qui se sont affrontées lors de la première course de 1929 et qui sont parfaitement préservées dans leur émouvante patine.

Un hommage particulier est rendu à deux gloires monégasques : Charles Leclerc et la Ferrari SF-24 avec laquelle il a gagné en 2024, et Louis Chiron, seul pilote à avoir remporté le grand prix (en 1931) et le rallye (en 1954).

On notera que toutes les voitures exposées au Grimaldi Forum sont des pièces authentiques, qui ont un pedigree avéré dans la principauté. Une rétrospective somptueuse à découvrir de toute urgence.