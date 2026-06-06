D’accord le temps n’est pas folichon et il risque même de pleuvoir. En même temps, la pluie à Deauville fait un peu partie de la carte postale ou, c’est selon, du cliché local. En plus, malgré le temps maussade, il y a une excellente raison, ou une bonne excuse, pour prendre la route de la Normandie ce week-end.

Car on y célèbre un anniversaire : les 30 ans du Porsche Boxster. Une auto qui, si elle n’atteint pas le niveau dévotion céleste des fans pour la 911, n’a pas été conspuée, comme les autres tentatives de la marque de s’égarer vers des modèles différents. Pas de goudrons et de plumes comme ce fut le cas pour les 924 puis 944. Pas d’accusation de perte d’âme, un sort réservé au Cayenne.

Une auto appréciée même des puristes

Même Stéphane Schlesinger lui trouve des qualités. C’est dire. Mais pas dans sa première version, celle qui fête ses 30 ans cette année, faut pas exagérer. Il lui préfère les versions plus récentes, du moins celles qui arboraient encore le flat-six. La première est néanmoins présente, comme toutes ses descendantes, tout au long du week-end sur les planches de Deauville, en face de l’hôtel Royal à l’initiative du Porsche Club Normandie.

Chaque année il organise le Porsche casting dans la station balnéaire et, à l’occasion des 10 ans de la manifestation, et après la 959 l’an passé, c’est donc au tour du Boxster, contraction de Boxer et roadster de faire le tour des planches.

Une bonne raison de se précipiter dès dimanche 7 juin au matin, à 9h30, pour l’ouverture du village VI3P (Very Important Porsche-Partenaires-Participants). Puis d’admirer les autos, avant de filer, à 13 km de là, vers Pont-l’évêque pour assister à un roulage sur route fermée. L’après-midi, place au concours d’élégance, ou plutôt au « Porsche Casting Show », puisque la référence au cinéma n’est jamais loin à Deauville.

Un bulldog et une Ford Mustang

Avant le clap de fin, prévu à 18h, une petite échappée à l’expo installée à côté des autos est indispensable. Elle présente les tableaux de Bixhope Art, un drôle d’oiseau, ou plutôt un drôle de peintre qui orne toutes ses œuvres d’un petit bulldog multicolore.

Vincent Gantois, de son vrai nom, dessine des autos. Sous sa palette apparaissent des Porsche, bien sûr, mais aussi des Ferrari, des Jaguar et des Ford Mustang comme il se doit à Deauville depuis 1966, depuis Claude Lelouch, depuis Un homme et une femme et depuis chabadabada.