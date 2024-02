dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : Porsche Boxster 2.7

C’est au pire moment de son histoire, en 1996, que Porsche dévoile son roadster à moteur boxer : le Boxster, de type 986. Il arrive à point nommé pour sauver la firme de Zuffenhausen, qui n’a plus qu’une gamme vieillissante. Et chère. Son flat-six refroidi par eau (une première chez Porsche) s’installe au centre du châssis, ce qui garantit un équilibre génial. Parfaitement mise au point, jolie et pas trop chère, la voiture est un succès commercial. Certes, le 2,5 l initial manque un peu de punch avec ses 204 ch, mais dès la mise à jour de 2000, le tir est corrigé. Le bloc, cubant désormais 2,7 l, développe un minimum de 220 ch, et atteint 252 ch dans la nouvelle version S. En 2002, le Boxster est légèrement restylé (clignos blancs, capote électrique) avant de tirer sa révérence en 2004. En 220 ch, il pointe à 250 km/h et franchit les 100 km/h en 6,6 s : des performances sportives !

C’est cette variante, dans une rutilante livrée noire, que nous découvrons à Rétromobile. Dotée d’un intérieur en cuir fauve, elle flatte particulièrement la rétine, d’autant que pratiquement aucun défaut n’est visible, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur (bien optionné), où l’on apprécie de voir une commande de boîte manuelle. Apparemment, ce Boxster a été très bien suivi, ce qui vaut mieux tant les soucis de roulement IMS ont pu agacer certains propriétaires. Dans ces conditions, le roadster allemand affiche une belle longévité, facilitée par le fait que les spécialistes du modèle sont nombreux. Affichant tout de même 170 000 km, ce Boxster 220 ch réclame 20 000 €. C’est un peu au-dessus des prix du marché, mais les exemplaires que l’on trouve présentent rarement aussi bien.

Check-list

Roulement IMS/embrayage

Condenseur de clim/radiateurs

Electricité

Les +

- Equilibre dynamique remarquable

- Moteur performant et musical

- Polyvalence inattendue

Les –

- Finition moyenne

- Comportement délicat à la limite

- Vif mais pas radical