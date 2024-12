Il tente la fausse GT3 RS sur base de Boxster

Installer des jantes de plus grand diamètre se fait assez régulièrement chez les férus de modifications. Cela dit, greffer des pièces d'un autre modèle et vouloir en plus le faire passer pour sa version la plus radicale n'est pas gagné. Le propriétaire de cette Porsche Boxster tente néanmoins le coup.

Deux feux de 911 et des autocollants GT3 RS

Le véhicule en question immortalisé par l'internaute GasGuzzler209 sur la plateforme Reddit tente un mix dangereux. La voiture adopte des jantes semblables à celle de la sportive, des autocollants latéraux "GT3 RS", des feux stop de 991, un échappement central et un aileront arrière tout noir. La présence d'une toile et l'assemblage maladroit de l'ensemble ne convaincra pas les amateurs de Porsche.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies other en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies other

La 718 Spyder RS, la Porsche la plus proche de cette idée

Installer une mécanique particulièrement musclée à bord d'une Boxster a bien entendu déjà effleuré l'esprit du constructeur allemand. Pour preuve, la firme commercialise en 2023 l'impressionant 718 Spyder RS embarquant le 4,0l de la GT3 avec une puissance de 500 chevaux pour 450 Nm de couple. De quoi profiter des vocalises de ce moteur légendaire cheveux au vent.