Longtemps référence absolue le salon de Genève n’est aujourd’hui qu’un souvenir et hélas, trois fois hélas, le Concours de Villa d’Este semble prendre le même chemin.

Ce concours était l’une des deux références absolues avec celui de Pebble Beach. Le Beau se mêlait au sublime, l’exceptionnel était la règle tout cela magnifié par le cadre de l’Hôtel de la Villa d’Este et les rives du Lac de Côme.

Aujourd’hui ce n’est plus qu’un entre-soi manquant de souffle. Chaque année essaie de recréer le passé un peu comme le film « Un jour sans fin ».

La moto a quasiment disparu alors que BMW a la chance d’avoir les deux branches. Exit aussi Mini et Rolls Royce alors même que les 2 constructeurs appartiennent au groupe. Les accréditations Presse automobile ont été remplacées par de jeunes influenceurs qui présentent plusieurs avantages aux yeux du constructeur : ils n’ont pas de connaissances automobiles donc pas d’esprit critique, sont contents d’être là avec leur faible bagage. Enfin leurs millions de followers donnent l’illusion au constructeur de faire un bon coup….

Et , « pendant ce temps l’orchestre continuait à jouer… »

Pas d’accès donc à la Villa d’Este, médias et public pourront aller s’entasser le dimanche à la Villa Erba

Les résultats du Concours ? BMW décerna à BMW le prix du Best of Show grâce à un comptage « électronique » laissant un certain malaise aux juges. La seule voiture n’ayant pas été repeinte au sein de la classe Préservation s’est vu remettre le prix de classe et une Mercedes 300 SL équipée de chaînes et d’une paire de skis (Ach so, Kolossal Humour ! ) remporta la Coupe d’Or, théoriquement décernée via les votes du public, théoriquement… Tiens, un autre « point de détail » : 3 marchands parmi le comité de sélection. Nous étions plus habitués à voir ce genre de pratiques sous d’autres latitudes mais bon, après tout… Soyons honnêtes, il n’y avait pas « rien », il y avait « très peu » : une 250 GTO, une CLK GTR, une W12 Nardo, une Kimera K39, une EB110, comme pièces exceptionnelles cela fait peu, très peu.

Alors ? Alors rien n’est éternel

Le monde des concours est d’un dynamisme inouï, entre Chantilly, Dinard, Salon Privé, the Aurora, Anantara et autres Royal Automobile Club, on a pu voir des outsiders rattraper et même dépasser Villa d’Este. L’Hôtel et le Lac ne peuvent pas tout faire. De nombreux autres concours arrivent (Abu Dhabi, Arabie Saoudite, Schlumpf ) avec moyens et ambitions et surtout … Surtout il y a l’exemple de Fuori Concoroso à seulement 3 kilomètres … Pourtant tout ceci n’est qu’une histoire d’hommes et non pas de moyens. Avec des budgets bien inférieurs, Vincent Salimon Monsieur BMW France fait briller la marque via le Tour Auto, Le Mans Classic et la rend sympathique auprès des passionnés.

Fuori Concorso

Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, la manifestation « Fuori Concorso » n’en finit pas de briller et se développer. Il n’y avait « que » 72 automobiles, dont acte, mais quelles 72 !!!

Là pour le coup on se doit de féliciter les organisateurs pour avoir réuni de tels plateaux. Déjà, l’an dernier la barre était très haute avec l’Italie comme thème, mais cette année avec l’ Allemagne et « KREIFTMEISTER » on ne peut s’empêcher d’applaudir. Wunderbar, wunderschön ! Sehr gut gemacht.



Une manifestation, un salon, ce n’est pas qu’un empilage de modèles ou de raretés. Il faut un « tour de main », un peu comme un grand chef en gastronomie sait sublimer les produits, un peu comme un peintre sait obtenir un résultat fantastique alors que les tubes de peinture ou les toiles sont pourtant les mêmes à la base. C’est ce qui distingue un Bocuse ou un Monet, et là on peut dire qu’il y a du Nicolosi dans le maestro Guglielmo Miani et son équipe.

Ils aiment l’automobile, les automobiles, et ont créé à travers Fuori Concorso un magnifique écrin qui la met en valeur. C’est beau, c’est raffiné, c’est parfait. Cela mérite que des grands noms tels qu’Aramco, Generali, un Champagne, une compagnie aérienne viennent se joindre à la fête car cela ne pourra que les servir et leur image. Le Caviar français Sturia a été l’avant-garde, souhaitons que d’autres viennent à leur tour. Ils/elles auront tout à y gagner.

Kraftmeister ?

Force et Maîtrise. La grande tradition de l’excellence automobile allemande

16-17 Mai Villa del Grumello- Villa Sucota- Villa Olmo sur les rives du lac de Côme.

Pour son édition 2026, Fuori Concorso a une fois de plus transformé les lieux en une vitrine de ce que la culture automobile a de meilleur. Le thème de cette année était l’excellence allemande fondée sur précision absolue, rigueur, et discipline de conception. Le résultat ? La performance sans compromis ni approximation.

KraftMeister fut le titre choisi pour retracer cette tradition.

Un mot composé qui résume l’idée d’une puissance maîtrisée, d’une puissance sublimée en langage esthétique.

Un voyage immersif à travers patrimoine, innovation, amour de la haute technologie et vision.

Durant 2 jours les Villa del Grumello, Villa Sucota et villa Olmo ont accueilli collectionneurs, designers, pilotes, ingénieurs et le PUBLIC. Ici le public est ROI. Le public est bienvenu, considéré, respecté.

Le cadre, à travers les 3 villas néo classiques et les jardins centenaires s’ y prête.

Le tarif d’entrée est de 190€ pour une journée et 300 € pour les 2 jours. A comparer aux 786 € des rarissimes entrées Villa d’Este.

En parallèle de l’exposition d’automobiles la villa Olmo a accueilli un événement majeur pour le monde de la photographie et de la culture automobile : la première de l’exposition « Helmut Newton Cars ».

Sur un plan strictement automobile : 72 automobiles exposées, 6 premières mondiales, 16 partenaires automobiles, 19 partenaires Lifestyle. Des chiffres qui confirment l’accession de FuoriConcorso au club des très grandes manifestations mondiales…

Voici une brève liste mais le plaisir des yeux passe avant tout par les photos.

- Mercedes SLR hommage à la 722 de Stirling Moss

- 500SL Rallye

- 300 SLR de 1955

- W125 de 1937

- 1ère Mercedes de 1887

- Donkervoort

- Audi Quatro

- Audi groupe B Rallye 1986

- Audi DTM Red Bull

- Audi Le Mans 2009

- Audi Formule E

- Audi Formule 1 2027

- Audi Dakar Hybride (vainqueur 2021

- Audi R18 Eton Quattro 2013

- Audi RS5 627 ch

- Audi RS2, la première de la lignée

- GMA T50

- Pagani Zonda

- Porsche 935 DP 1986

- Porsche Jägermeister 1983

- Gumpert Appolo

- Gemballa Marsian

- Carrera GT Gemballa

- Gemballa GTR

- BMW I8 Concept

- BMW M1 compétition

- BMW Schnitzen

- 1995 Lotec 1000 ch, 431 kmh

- Kremer K3

- Concept Maybach Excelero

- Brabus Bodo sur base Aston vanquish

- Ferrari 438 koenig

- Koenig F48

- Mercedes 190E DTM

- Koenigspecial 560 SEC

- Ruf CTR2

- AMG 560 SEC

- Prototype Naran

- Koenigsegg CC 850

- TWR Supercat

- Eccentrica V12

- Defender 6L2 500 ch

- Bizzarini

- Gwagen Hoff

- Bentley Batur prototype unique vendu dès l’ouverture

- Mercedes 190E 2,5 Cosworth

- Mercedes 190E V6 490ch restomod

- Kimera K37

Voici une liste non exhaustive des plus emblématiques….

Quelques mots de Guglielmo Miani, fondateur et président de FUORI CONCORSO

" Kraftmeister a été un voyage au cœur d’ une culture automobile qui a réussi à transformer la technologie en identité. L’ une des plus grandes réussites intellectuelles du 20ème siècle. FUORI CONCORSO, édition après édition, reste fidèle à son identité : le lien entre les hommes et la passion. Lake Como est devenu bien plus qu’ une simple idée, c’est le cœur de la passion. Lorsque toutes les autos étaient enfin installées, le soir, seul, je me suis mis à penser au petit garçon que j’ étais et qui jouait avec ses petites voitures dans sa chambre.

FUORI CONCORSO est un évènement qui ne se contente pas de célébrer l’automobile mais contribue activement à définir son message culturel. Merci aux équipes et à leur passion insatiable. "

Alors . Alors quid de demain ?

BMW a des moyens, des moyens considérables et un patrimoine non moins considérable.

Parfois il est bon d’être challengé. Soyons positifs. Pourquoi ne pas imaginer, maintenant que LES événements sont installés, une exposition BMW ROLLS MINI dans les jardins de Villa ERBA ouverte dès les jeudi et vendredi avec la synergie de FUORI CONCORSO à 3 kilomètres. Ainsi le vrai passionné aura accès à TOUT, absolument TOUT pour ce qui prend déjà la forme d’une Lac de Côme Car Week. Que BMW oublie son conservatisme et sache évoluer. Ils en ont les moyens matériels et intellectuels.

En attendant félicitations à Guglielmo Miani, Emanuele Bedetti et Giovanni SGRO.