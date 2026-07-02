Lancia Lambda : une coque sur la route

Née au début du XXe siècle, en 1906, la firme Lancia s’est toujours distinguée par la création de modèles originaux. À l’aube des années 1920, Lancia fut le premier constructeur au monde à créer une carrosserie dite « monocoque ».

Présentée au Salon de Paris 1922, la Lambda installa d’emblée Lancia parmi les constructeurs les plus novateurs. Vincenzo Lancia avait débuté comme pilote, chez Fiat, avant de créer sa propre entreprise.

Avec la création de la Lambda, Lancia devient l’un des pionniers de la technique automobile avec une structure qui allait être généralisée à toute l’industrie automobile… de longues, très longues décennies plus tard, pas avant les années 1960. Il s’agit de la carrosserie dite « monocoque ».

Vincenzo Lancia eut l’idée de ce type de construction en observant la coque d’un bateau soumise aux pressions de l’eau. À la place du châssis conventionnel, constitué d’un cadre fait de longerons et de traverses, une sorte d’échelle hérité des attelages hippomobiles, Lancia proposa une structure en tôle d’acier dans laquelle les panneaux latéraux de la carrosserie, le tablier et les dossiers des sièges formaient un ensemble rigide et indéformable. Dans ces conditions, la caisse dite « autoporteuse » n’était plus indépendante du châssis, mais constituait elle-même la structure.

La Lambda s’avère également ultramoderne par son moteur, un 4 cylindres en V très fermé (ouvert à 13° seulement) qui affiche une cylindrée de 2 120 cm3. La suspension avant à roues indépendantes est aussi très singulière.

Son épure permet d’améliorer la tenue de route avec les ressorts hélicoïdaux qui sont enfermés dans des colonnettes étanches.