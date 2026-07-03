Austin Seven/Morris Mini Minor (1959) : l’habitabilité optimisée

C’est de Grande-Bretagne qu’arrive la réponse la plus pertinente pour optimiser le rapport entre l’encombrement et l’habitabilité.

La célèbre « Mini » est présentée simultanément sous deux identités en juillet 1959 : Austin Seven et Morris Mini Minor. Dans les deux cas, ces appellations font référence à des appellations qui étaient en vigueur dès les années 1920 chez ces deux constructeurs qui étaient alors indépendants et rivaux.

Beaucoup d’eau est passée sous le Tower Bridge depuis ces temps immémoriaux. La British Motor Corporation rassemblait ces deux marques avec d’autres depuis 1952 lorsque les membres de l’organisation Nuffield (Morris, MG, Riley et Wolseley) rejoignirent Austin.

L’étude et le développement du projet « ADO15 », qui devait déboucher sur l’Austin Seven et la Morris Mini Minor, ont été menés par l’ingénieur Alec Issigonis. Cet esprit brillant inverse complètement la tendance dans la conception des petites voitures qui se contentaient souvent d’être des grandes en réduction !

Avec sa suspension compactée (utilisant des éléments en caoutchouc), des roues minuscules, un moteur placé transversalement, la Mini dynamite tous les schémas connus précédemment. Grâce à son architecture inédite, le rapport entre l’habitabilité et l’encombrement est optimisé puisque la longueur hors tout n’excède pas trois mètres alors que la voiture est capable de transporter quatre personnes.

La petite Austin bénéficie bien sûr de la traction avant, solution jusque-là ignorée par les Anglais. Le moteur est un quatre cylindres de 850 cm3 qui fournit 37 chevaux.

Au fil des années, la personnalité de la Mini va se dédoubler. La citadine s’allonge et se transforme en break en 1961 : elle se nomme « Seven Countryman » chez Austin et « Mini Traveller » chez Morris.

Les portes arrière et les flancs sont décorés de moulures en bois à la manière des « woodies » américains des années 1940.