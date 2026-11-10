Il obtient la suppression du dos-d’âne devant chez lui et maintenant, il regrette !

Pierre Luinthre faisait partie de ces Français énervés par les dos-d’âne. Parce qu’il trouve que ces dispositifs abîment les suspensions des voitures et peuvent même parfois être dangereux ? Non, pour lui le problème n’a rien à voir.

Résident dans le village d’Ajou rattaché à la commune de Mesnil-en-Ouche dans l’Eure traversée par une route importante, il se plaignait du bruit : lorsque de gros camions franchissaient les ralentisseurs installés juste à côté de son habitation, les suspensions et autres roulements des véhicules généraient des sons qu’il décrivait comme très nuisibles.

Les ralentisseurs ont été enlevés…

Comme l’ont rapporté les journalistes d’Actu.fr, Pierre a donc contacté à de nombreuses reprises la municipalité pour demander la destruction de ces ralentisseurs. Et il a fini par obtenir gain de cause : les ralentisseurs ont été supprimés à la rentrée dernière.

Une belle victoire pour Pierre, qui a vite eu un goût amer : il a de nouveau contacté les journalistes d’Actu.fr pour leur expliquer que cet enlèvement des dos-d’âne a eu des effets pervers : désormais, les automobilistes traversant la route à côté de sa maison rouleraient trop vite à son goût !

Bref, Pierre n’est toujours pas content et on a hâte de savoir quelles seront les suites dans cet épineux dossier.