A Fréjus, les automobilistes découvrent une famille de sangliers en balade sur le rond-point

Il n’est pas rare, la nuit, de croiser certains gros animaux sauvages en campagne sur les routes de France. Qui n’a jamais vu un renard traverser le long d’une départementale ou un sanglier sur la chaussée ?

D’après un rapport du Sénat datant de 2022 et compilant des données publiées par la gendarmerie nationale, d’ailleurs, on compte plus de 30 000 accidents de la route chaque année dus à une collision avec un animal sauvage. Et lorsqu’on parle de gros animaux, cela peut évidemment faire de gros dégâts et courir des risques : on compte plus d’une centaine d’accidents où les occupants du véhicule ont été blessés. Et même une dizaine de morts chaque année dans des accidents de ce genre.

Une famille de sangliers qui traversent prudemment

Ce vendredi 13 novembre à Fréjus, heureusement, il n’y a pas eu d’accident. Mais les automobilistes d’une zone de la ville ont été très surpris en observant un gros sanglier se promener dans les environs d’un rond-point.

Il s’agissait visiblement d’une laie et de ses petits marcassins, qui a finalement traversé la chaussée suivie de sa troupe. Les animaux n’ont pas été inquiétés par les véhicules et ils semblaient plutôt détendus alors qu’ils sortaient en plein jour dans la ville !

Notez qu’ils n’ont tout de même pas pris le temps de traverser sur un passage piéton.